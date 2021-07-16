Bayramda bunlara dikkat! Kurban etiyle ilgili dikkat çeken uyarılar

Bu yıl havalar inanılmaz sıcak. Kurban Bayramı da bu sıcak havaların tam ortasına denk geldi. Etlerin kesimden sonra taşınma yöntemi, dolaba veya dondurucuya yerleştirilmesindeki ince detaylar etin israf olmasını önlemek için kritik.

NORMALLEŞME ETKİSİ



Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlıyor. Öncelikle bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, tüm sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Aşılamanın hızla arttığı ve normalleşmenin başladığı bir dönemde gücü yeten kurbanını kesecek veya vekalet verip kestirecek. Yaklaşık 4.5 milyon hayvanın kurban edilmesi bekleniyor. Kurban etlerinin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılıp, eş ve dostlarla yendikten sonra kalan kısmı sonra tüketilmek üzere muhafaza edilecek.