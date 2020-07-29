Bayramda 65 yaş üstüne kısıtlama var mı? Bakan Koca'dan 65 yaş üstüne uyarı!

65 yaş üstü kısıtlama ile ilgili beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tedbirleri ile ilgili uyarılarda bulunan Bakan Koca, 65 yaş üstü için kısıtlamaların kalkabileceği sinyalini verdi. Peki, Bayramda 65 yaş üstüne kısıtlama var mı? 65 yaş üstü camiye ve kurban kesmeye gidebilecek mi? İşte 65 yaş üstüne kısıtlama ile ilgili Bakan Koca'nın açıklamaları...

Corona virüs nedeniyle 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamalar ile ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. 1 Haziran'da normalleşme sürecinin ardından esnekliğe gidilmiş, 65 yaş üstü için kısıtlama belli saatlerle sınırlandırılmıştı. Peki, Bayramda 65 yaş üstüne kısıtlama var mı? 65 yaş üstü camiye ve kurban kesmeye gidebilecek mi? İşte Bakan Koca'nın 65 yaş üstü ile ilgili açıklamaları...

Corona virüs nedeniyle 65 yaş üstüne getirilen yasaklar 1 Haziran itibariyle esnetilmiş, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına izin verilmeye başlanmıştı. 65 yaş üstü kısıtlamalarının ne zaman sona ereceği de merak ediliyordu. 65 yaş üstü kısıtlama ile ilgili beklenen açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Kurban Bayramı tedbirleri ile ilgili uyarılarda bulunan Bakan Koca, 65 yaş üstü için kısıtlamaların kalkabileceği sinyalini verdi.

BAYRAMDA 65 YAŞ ÜSTÜNE KISITLAMA VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “65 yaş üstü lütfen bayram namazına gitmesin” ifadelerine yer verdi. Bakan Koca ayrıca, “65 yaş üstü ve kronik hastalar kurban kesim alanlarında bulunmamalıdır.” uyarısında bulundu. Koca, 65 yaş üstü için kısıtlamanın kalkabileceği sinyalini şu sözlerle verdi:

"Pandemi sürecinde kurallara uyma noktasında en çok hassasiyet gösterenler büyüklerimiz oldu. Kendilerine minnettarız. Onları ihmal etmedik. Bu dönemde büyüklerimizi bu salgından korumak için hassasiyet gösterme gayreti içinde olduk. Empati yaptığımızdan emin olsunlar. Bayram sonrası dönemde, erken dönemde bu kısıtlamaları kaldırmak noktasında Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bayram sonrasında duyuruyu yapmış olacağız. Bayram döneminde biraz daha sabredelim."