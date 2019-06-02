Bayram tatilinin ilk 2 gününde kaza bilançosu: 16 ölü, 130 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Cuma günü mesai bitimi sonrası yola çıkan tatilcilerin yollarda oluşturduğu yoğunluk, bugün de akşam saatlerine kadar sürdü. Bayram tatilinin ilk iki gününde yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 16 kişi yaşamını yitirirken, 130 kişi yaralandı.

