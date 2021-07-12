Bayram tatili uzatıldı mı? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Milyonların gözü bugün toplanan Kabine toplantısındaydı. Kritik toplantı sona erdi ve kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kabine'nin gündeminde yer alan Kurban Bayramı tatilinin süresi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine kararlarını açıkladı. Peki, Bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili 11 gün mü olacak? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamaları...
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Kurban Bayramı öncesinde hem gündemimizdeki konuları hem de bayram hazırlıklarını değerlendirmek üzere yaptığımız Kabine toplantısını az önce tamamladık.
Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayısı 59 milyona yaklaştı. Salgına karşı en etkili koruma yöntemi aşılamadır.
"KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE AŞILAMAYA DAVET EDİYORUM"
Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Gücümüzü korumak için elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız.
Vatandaşlarımız kendilerini ve sevdikleri için Kurban Bayramı öncesinde aşılamaya davet ediyorum. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiğimiz bu avantaja sahip çıkmaz zorundayız.
Kamu kurumlarımız başta olmak üzere insanların kalabalık olarak bulundukları yerlerde bu kurallara riayet etmek çok önemlidir.
Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız. Normal düzene uyarak geçirenler işletmeler başta olmak üzere kayıpları hızla telafi ediyor.
BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatil olacaklar." dedi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma