Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlar bayram tatili ile ilgili detayları araştırıyor. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatili ile ilgili kararı açıklamıştı. Kurban Bayramı 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek. Peki, Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili hangi günler? Kurban Bayramı tatili 2021 günleri...

Bayram tatili için geri sayım başladı. Milyonlar bayrama hazırlanırken Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak kaç gün olduğu sorgulanıyor. Kabine toplantısında alınan kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin süresini açıklamıştı. Buna göre, 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı tatili arefe günü ile birleştirildi. Peki, Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili hangi günler? Kurban Bayramı tatili 2021 günleri...

Kurban Bayramı gündemiyle toplanan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 9 günlük bayram tatili ilan edildiğini duyurdu. Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve cuma gününe denk gelen 16 Temmuz ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatillere açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan salıdan cumaya kadar ise tam gün tatildir. Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede, pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor. 15 Temmuz’u zaten FETÖ terör hareketi sebebiyle tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibarıyla başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16’sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesebilecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatil için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021’de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün idari izin sayılacak, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil ilan edildi. Kurban Bayramında toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu. Hafta sonu tatilleri ile beraber Kurban Bayramı 9 gün tatil yapılacak.