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Bayram tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Kurban Bayram tatili sorusuna cevap verdi!

09 Temmuz 2021 Cuma - 14:04 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 14:04

Bayram tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban bayramı tatiline ilişkin olarak "Millete seslenişle halkıma duyuracağım" dedi. İşte Kurban Bayramı tatili soruna Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği yanıt…


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Kurban Bayramı tatili ile ilgili soruya, "Kurban Bayramı tatili ile ilgili çalışmalar sürüyor. Sanki tatil süreci 10 ve 9 arasında dolaşıyor. Bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." yanıtını verdi.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

 

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