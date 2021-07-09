Bayram tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Kurban Bayram tatili sorusuna cevap verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Kurban Bayramı tatili ile ilgili soruya, "Kurban Bayramı tatili ile ilgili çalışmalar sürüyor. Sanki tatil süreci 10 ve 9 arasında dolaşıyor. Bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." yanıtını verdi.

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi



Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı



Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba



Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe



Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma