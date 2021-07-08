Bayram tatili kaç gün, 11 mi 9 mu? Vatandaşlar bayrama az bir süre kala tatil planı için bayram tatilinin kaç gün süreceğini sorguluyor. Tatilin birleştirileceği iddiası gözleri Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara çevirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası emeklilere bayram ikramiyesi ve temmuz ayı emekli maaşlarının ödeneceği tarih hakkında detayları aktarmış ancak bayram tatiline yönelik bir bilgi paylaşmamıştı. Peki, Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü 11 gün mü sürecek? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayramın yaklaşmasıyla vatandaşlar en çok “Bayram tatili kaç gün olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşlar gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Bu yıl bayramın ilk günü 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Peki, Bayram tatili birleşti mi, tatil 9 gün mü 11 gün mü sürecek?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

Ancak idari izin kararı alınması halinde bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri faydalanabilecek. Resmi tatil olarak ilanı durumunda ise özel sektör çalışanları da sürecin içerisine dahil edilmiş olacak.

Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiline yönelik herhangi bir açıklama yapmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bayram tedbiri olacak mı?" sorusu üzerine, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." cevabını verdi.