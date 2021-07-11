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Bayram tatili kaç gün olacak?

Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA) |  11 Temmuz 2021 Pazar - 17:09 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 17:09

Tüm Türkiye merakla bekliyordu. Bayram tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da verdiği mesajda Bayram Tatili ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki süreçte millete sesleniş programında "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusunun yanıtını vereceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıklaması bekleniyor.
 
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırılırken, toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce Diyarbakır'daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.
 
 
 
 
 

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