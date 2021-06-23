Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili için otel fiyatları arttı mı?

20 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı, çalışanlara uzun bir tatil yapma olanağı sunuyor. 15 Temmuz Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü Kurban Bayramı ile birleştirmek isteyenlerin 4,5 gün izinle toplam 16 günlük bir tatil yapabileceğini söyleyen Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “Son yıllarda bu kadar uzun soluklu tatil fırsatı yaratan bir ay yaşamadık. Çalışanlar şimdiden seyahat planlamalarında acele etmeli” diyor.

Kısıtlamaların kalkması, aşılanma oranının art masıyla birlikte, temmuz ve ağustos ayları için uçak ve otobüs biletlerine ilgi de arttı. Üstelik bu yıl resmi ve dini bayramların birleşmesiyle, temmuz ayı bol tatil fırsatı da sunuyor. Temmuz ayında çalışanların, 4,5 gün izin alarak 16 gün tatil yapabileceğini belirten Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “Kurban Bayramı biletleri tükenmek üzere, çalışanlar bilet ve otel rezervasyonlarında planlamalarında acele etmeli” dedi.

15 TEMMUZ VE KURBAN BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞTİRİLEBİLİR

Kurban Bayramı’nın 20 Temmuz Salı günü başladığını belirten Hacıbayramoğlu, “19 Temmuz arife, yarım gün izin alarak 9 günlük bayram tatili yapılabilir. Ancak isteyenler bir önceki hafta 15 Temmuz Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmî tatil olduğu için haftanın diğer 4 günü daha izin alarak, 4,5 gün izinle toplam 16 günlük tatile de çıkabilir. Ya da 16 Temmuz Cuma ve arife günü izin alarak 1,5 gün izinle 11 gün tatil yapabilir. Son yıllarda resmi ve dini bayramların art arta gelip, bu kadar uzun soluklu tatil fırsatı yarattığı bir ay yaşamadık. Çalışanlar şimdiden seyahat planlamalarında acele etmeli” diye konuştu.

BAYRAM BİLETLERİ TÜKENMEK ÜZERE

Bayram tatili için bilet aramalarında ve fiyatlarında şimdiden ciddi artışlar olduğuna dikkat çeken Hacıbayramoğlu “Kurban Bayramı için Antalya Bodrum ve Dalaman gibi tatil yörelerine yönelik bilet fiyatlarında yüzde 150’yi geçen oranlarda artış var. Talep fazla olduğu için bilet bulmakta da zorlanabilirsiniz. Haziran ayına göre de Temmuzda ciddi fiyat artışı var. Uçak biletlerinin yanı sıra otobüs biletleri de tükeniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi otobüs firmaları ek seferler yapabilir. Ancak bu ek seferlerin seyahat gün ve saatine yakın sürelerde konulması, önceden plan yapmayı zorlaştırıyor. İşte bu sebeple birçok kişi şimdiden biletlerini almaya başladı ve otobüslerdeki doluluk oranları gün geçtikçe artıyor” açıklamasını yaptı.

OTEL FİYATLARI ARTTI MI?

Yaz tatili için otel aramalarında da ciddi bir artış yaşadıklarını belirten Hacıbayramoğlu, “Otel aramalarımızda temmuz ve ağustos ayları için her şey dahil Antalya oteller i sayfamızdan sonra en çok bungalov oteller aranmış. Pandemi sonrasında bungalov oteller büyük ilgi görmeye başladı. Ayrıca muhafazakar otel aramalarımızda da ciddi artışlar var. Muhafazakar otellerde de en çok aranan bölge Muğla ve Alanya . Otel fiyatlarında haziran ayına göre temmuz ayında yüzde100’e geçen fiyatlarda artışlar var. Haziran sonu ya da Temmuz’un ilk haftası fiyatlar biraz daha makul. Otellerde fiyat artışının en çok yaşandığı tatil yöresi Bodrum. Uzun soluklu bayram tatili yapacaklar, bilet bulmakta ve otel bulmakta zorlanabilirler. Bu yüzden tatil rezervasyonlarını şimdiden yapmalarında yarar var” diye konuştu.