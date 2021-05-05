Ramazan Bayramı okullar kaç gün tatil 2021? On bir ayın sultanı Ramazan’ın bitmesine sayılı gün kaldı. Oruç ibadetinin yerine getiren vatandaşlar Bayramı tatili tarihlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen takvime göre 12 Mayıs’ta son oruç günü. Peki, Bayram tatili kaç gün 2021, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Arefe ve Bayramın 1., 2., 3. günü…

Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 Ramazan Bayramı bu yıl mayıs ayına denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler ve dini bayramlar takviminde bayram tatili tarihleri de yer aldı. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar bayram tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediliyor. İşte Ramazan Bayramı tarihi detayları…

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.



Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı. Özel sektörde tatil gün sayısı değişiklik gösterebiliyor.

2021 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.



Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe



Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma



Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi