Bayram tatili kaç gün 2021? Bayram izni kaç gün, Ramazan Bayramı kaç gün tatil, 9 gün mü?

Kamuda bayram tatili kaç gün, bayram 9 gün tatil mi? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi. Yazıda,kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği vurgulanarak Ramazan bayramı öncesinde, 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacağını duyurdu. Peki, Bayram tatili kaç gün 2021? Bayram izni kaç gün, bayramda 9 gün tatil mi?

Bayram tatili kaç gün 2021? Bayram izni kaç gün, bayramda 9 gün tatil mi? Cumhurbaşkanlığına bağlı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Genelge ile tüm kamu çalışanlarının, Ramazan Bayramı haftasında, yani 10 Mayıs Pazartesi, 11 Mayıs Salı günü tam, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi. Böylece kamu personeli için bayram tatili dokuz gün olacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU!

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.

Salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek suretiyle ilgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulması gerektiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."