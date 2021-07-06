Bayram tatilinin kaç gün olduğu, 11 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Kurban Bayramı tatilinin uzatılması ve 11 gün olmasına yönelik açıklamalar peş peşe gelince Kabine Toplantısı’nda bayram tatilinin de gündeme geleceği beklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası emeklilere bayram ikramiyesi ve temmuz ayı emekli maaşlarının ödeneceği tarih hakkında detayları aktardı. Peki, Bayram tatili kaç gün, 11 mi, bayram tatili birleşti mi? 2021 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

Bayram tatili kaç gün oldu ve ne zaman başlayacak? 2021 Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala vatandaşlar bayram tatilini sorguluyor. Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamada bayram tatili ile ilgili bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Nu yıl Kurban Bayramı tatili hafta sonlarının da dahil olması uzarken, 15 Temmuz’un bayrama yakın olması bayramla birleştirilir mi sorularını akıllara getirdi. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün, 11 gün mü?

BAYRAM TATİLİ 11 GÜN MÜ, KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek. Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

Ancak idari izin kararı alınması halinde bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri faydalanabilecek. Resmi tatil olarak ilanı durumunda ise özel sektör çalışanları da sürecin içerisine dahil edilmiş olacak.

Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatiline yönelik herhangi bir açıklama yapmadı.