Bayram tatili ile ilgili flaş detay! Milyonları ilgilendiriyor

Telafi çalışması

Bayramda tatil yapan işçiler, bayram tatillerinin önlerinde veya sonlarında bulunan günleri de tatillerine eklemek ve bayramı uzun bir dinlenme dönemine çevirmek istemekteler. Telafi çalışmasında işveren ulusal bayram ile hafta tatili arasındaki yarım, bir, bir buçuk işgününü tatil edebilmekte bunun karşılığında işçilerin diğer haftalarda günlük çalışmalarının üzerinde çalışmalarını talep edebilmektedir. Telafi çalışması işçilerin onayını gerektirmediğinden işverenler şartlar oluştuğunda doğrudan bu yola başvurabiliyor. İşyeri ulusal bayram nedeniyle tatil edildikten sonra, dört ay içinde işçilere telafi çalışması yaptırılabiliyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey, telafi çalışma süresinin günde üç saatten fazla olamayacağı ve işçilerin her hâlükârda günde 11 saatten fazla çalıştırılmaması gerektiği. Telafi çalışması yapmak şartıyla izinli sayılmayı işçiler de talep edebilir. Fakat işverenin yaptığı tatilden farklı olarak işçilerin talebinin işveren tarafından yerine getirilmesi zorunlu değil.

İşverenin yetkisi

İşverenin elindeki ikinci yol ise kanunda yapılan değişiklikle yıllık ücretli iznin günlük olarak kullandırılabilmesinin önünün açılması. Artık işverenler bir parçası 10 günden az olmamak şartıyla yıllık ücretli izinleri istenildiği kadar parçaya bölerek kullandırabildiklerinden, bayram öncesi ve sonrası dönemler için çalışanın yıllık ücretli izin sürelerini kullanmasını talep edebilecekler. Fakat yıllık izin kullandırılması telafi çalışmasından farklı olarak işçinin onayına tabi. Çünkü kanun açıkça yıllık iznin bölünmesini tarafların anlaşmasına bağlamış durumda. İşverenin o günleri yıllık izinli olarak sayabilmesi için işçilerden yazılı onay alması gerekiyor. İki uygulamadan hangisinin tercih edileceği ise işverenin yaptığı işe göre tespit edeceği bir durum. Yıllık izin kullanımında sadece tatil olmayan günlerin karşılığı yıllık izinden düşürülecek, bayram günlerinin izinleri ise yıllık izinden düşürülmeyecektir.

KİMLER YILLIK İZİN KULLANABİLİR?

Çalışanların en fazla merak ettiği konulardan biri de yıllık izin sürelerinin hesabı ile ilgili. Aynı işyerinde 1 yılını dolduran kişiler yıllık izin hakkına sahib oluyor. Ancak bazı durumlarda işveren çalışanın izin kullanmamasını talep edebiliyor. Posta gazetesinden Ekrem Sarısu okuyucusundan gelen senelik izin sorusunu yantılayarak konunun detaylarını benzer durumda olan çalışanlar için yazdı.

SORU: 5 yıldan beri aynı işyerinde çalışıyorum. Son iki yılda yıllık izin kullanmadım. İşveren bu yıl da ‘izin kullanma, parasını vereyim’ diyor. İşveren izin kullandırmayıp yerine izin parası verebilir mi? Kabul etmezsem ve işten ayrılırsam iki yılın izin parasını alabilir miyim? İzin parasından kesinti yapılır mı? Ödenecek izin parası nasıl hesaplanıyor? Yıllık izin tüm çalışanların merak ettiği ve haksızlığa uğradığı bir konu. Kapsamlı açıklama yaparsanız seviniriz. HALİL/İST.

CEVAP: 1 Temmuz’dan itibaren pandemi yasaklarının kalkması ve havaların da ısınmasıyla birlikte izin dönemi de başlamış bulunuyor. Yıllık izinler genellikle okulların tatilinden itibaren kullanılmaya başlıyor. İzin dönemi olduğundan okurların izin soruları da yoğunlaşmış bulunuyor. Sorunuzda belirttiğiniz gibi tüm okurların izin sorularının cevabını bulacağı kapsamlı bir açıklama iyi olacak.