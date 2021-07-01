Bayram tatili ile ilgili flaş açıklama! 15 - 25 Temmuz arası...

Bayram tatili ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Birçok çalışan tatil yapmak için uzun bayram tatilini bekliyordu. Tarih vererek duyurdular. Bu ay çalışanlar bayrama ve resmi tatile izinlerini ekleyip 11 gün tatil yapabilecek. Turizmciler 15 - 25 Temmuz arası konaklama tesislerinde yer kalmadığını söyledi.

Türkiye’de bu yılın en uzun tatil dönemi olacak Kurban Bayramı için yerli turistin talebi hızlı başladı. 20 Temmuz - 23 Temmuz arasına denk gelen Kurban Bayramı, 19 Temmuz pazartesi gününün de eklenmesiyle 9 gün olarak tatil imkanı sağlayacak. Ayrıca hemen öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün de resmi tatil olmasıyla 11 günlük uzun bir tatil yapılabilecek.

Bu kapsamda Akdeniz ve Ege’de açık olan tesislerin yüzde yüz doluluklarla hizmet vermesi bekleniyor. Halen kapalı olan tesislerin bir kısmının da 1 Temmuz itibarıyla kademeli açılışa devam edeceği ifade ediliyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, “Son yılların en iyi bayramını geçireceğiz” dedi.

‘Seçenek çok’

Bayram dönemi için yoğun talebin yerli turist ve Körfez ülkelerden kaynaklı olduğunu anlatan Ülkay Atmaca, seyahat yasaklarının arka arkaya kalkmasının etkilerinin de görüldüğünü söyledi. Bu dönemde tatil bütçesi değerlendirmesi de yapan Atmaca, “Türkiye turizm ülkesi olarak her dönem tatilde çok fazla seçenek barındırıyor. Her bütçeye göre bir tatil imkanı var. Tesisler bu dönemde çok zor günler geçirdi ve geçirmeye devam ediyor; ancak mesela Antalya bölgemizde gecelik 200 - 400 lira arasında da çok fazla konaklama tesisi var, binlerce euro olan da var” diye konuştu.