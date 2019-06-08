Bayram tatili dönüş trafiği devam ediyor! İşte son durum…

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından İstanbul’a dönüş güzergahlarındaki trafik yoğunluğu bugün de devam etti.

Ramazan Bayramı'nı İstanbul dışında geçirenlerin dönüşleri sürerken, TEM yolunun Kocaeli geçişinde bugün de yoğunluk oldu. Bekirdere rampaları mevkisinde, sürücülerin yavaşladığı görüldü.

Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor. TEM yolu Bekirdere rampaları, viyadük ve tüneller bölgesinde, öğle saatlerinden itibaren yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesiyle yoğunluk oluştu. Sürücülerin bu bölgede yavaşladığı görüldü. TEM yolunda arızalanan araçlar ve meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşım zaman zaman aksadı. Yollardaki yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

İDO TOPÇULAR İSKELESİ'NDE SON DURUM

Ramazan Bayramı tatili dönüş yolundaki vatandaşlar Yalova 'daki Topçular Feribot İskelesi'nde araç yoğunluğu oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçiren İstanbulluların dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü de tercih etmeleri sebebiyle kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kentte İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) Topçular Feribot İskelesi'nde ise zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Topçular-Eskihisar hattındaki feribot sayısının yoğunluk nedeniyle 16'dan 18'e çıkarıldığı bildirildi.

İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince Eskihisar'dan Topçular'a 63 bin araç geçişi yapıldığını kaydetti. Lermi, geçtiğimiz perşembe günü itibarıyla tatilcilerin dönüşünün başladığını, şu anda kadar da 43 bin aracın geri dönüşünü gerçekleştirdiklerini belirterek, tatil süresinde toplam 500 ek sefer yapılacağını vurguladı.

İhtiyaç duyulması halinde feribot sayısının 19'a çıkarabileceklerini anlatan Lermi, günlük 20 bin yolcuyu bekleme yapmadan taşıyabildiklerini ifade etti.

ÇANAKKALE FERİBOT İSKELESİ'NDE 1 KM KUYRUK...

Ramazan Bayramı dolayısıyla uzun tatil dönemini Ege ve civarında değerlendiren tatilcilerin İstanbul yönünde dönüşe geçmesi dolayısıyla Çanakkale'deki feribot iskelesi önünde bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

9 günlük tatil dolayısıyla Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve civarındaki yörelere giden ve bayramın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale'de feribot iskelesi önünde yoğunluğa sebep oldu. Sabah erken saatlerden itibaren Çanakkale'deki iskeleye gelen sürücüler yaklaşık bir kilometrelik kuyruk oluşturdu. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken araçlar sırayla feribotlara alınıyor.

Eceabat, Gelibolu , Lapseki ve Çardak İskelelerinde de yoğunluk sürüyor. Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye bağlı gemiler, yoğunluğun en aza indirilmesi için saatsiz sefer yapıyor.