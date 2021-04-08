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Bayram öncesi faizsiz kredi müjdesi! Detaylar...

AA |  08 Nisan 2021 Perşembe - 14:40 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 14:41

Yüz binlerce kişiyi sevindirecek haber! Kredi fırsatı sunuluyor. Sıfır faiz imkanı ile kredi kullanmak mümkün olacak. Kredi paketi ile ilgili detaylar açıklandı. Hiçbir ek maliyet söz konusu olmayacak. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi), yetiştiricilerin Kurban Bayramı öncesi yem ihtiyaçlarının faizsiz karşılanması amacıyla kampanya başlattı.


Yüz binlerce kişi yararlanacak. Kurban Bayramı öncesi faizsiz kredi imkanı sunuluyor.  Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yazılı açıklamasında,  "Tarım Kredi Yem markalı karma hayvan yemleri, Kurban Bayramı'na kadar faizsiz  olarak kredilendirilecek. Kurban vadeli yem kredisi kullanacak ortaklara, vade  süresi olan 30 Temmuz'a kadar hiçbir kredi maliyeti yansıtılmayacak.  Kampanyamızdan yararlanmak isteyen tüm ortaklarımız Tarım Kredi Kooperatiflerine  müracaatta bulunabilirler." ifadelerini kullandı.

 Kampanyanın, yetiştiricilikle uğraşan ve Kurban Bayramı'nı bekleyen  küçük ölçekli yetiştiriciler için can suyu niteliğinde olduğuna dikkati çeken  Poyraz, "Tarım Kredi, ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik  destek vermekte. Üreticilerin özellikle pandemi süreci sonrasında piyasada  yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemeleri, Kurban Bayramı'na kadar ihtiyaçlarının  aksamadan karşılanabilmesi amacıyla bu kampanyayı düzenledik." değerlendirmesinde  bulundu.
 
 Poyraz, 1,5 asırdır ülke tarımının en büyük destekçisi olan Tarım  Kredi'nin, her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizerek,  amaçlarının tarımsal üretimin desteklenmesi suretiyle ortakların ekonomik  kalkınmasına katkıda bulunmak, ülke insanının kaliteli ve sağlıklı gıdaya uygun  fiyatlarla ulaşımını sağlamak olduğunu kaydetti.
 
  
 

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