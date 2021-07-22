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Bayram ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

22 Temmuz 2021 Perşembe - 11:57 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 11:57

Kurban Bayramı tatili süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla netleşmişti. Bayramın ikinci günü idrak edilirken vatandaşlar bayramın son gününün ne zaman olduğunu sorgulamaya başladı. Peki, bayram ne zaman bitiyor, Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?


Kurban Bayramı devam ederken, vatandaşlar bir yandan bayram tatilinin ne zaman sona ereceğini sorguluyor. Peki, Bayram ne zaman bitiyor, bayram tatili kaç gün?

BAYRAM NE ZAMAN BİRİYOR, TATİL KAÇ GÜN?

- Kurban Bayramı Arife Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi

- Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı

- Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba

- Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe

- Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma

9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili 26 Temmuz'da son bulacak.

 

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