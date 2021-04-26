Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak yeni kararlar, bugün yapılacak kabine toplantısının ardından belli oldu. Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz," diyerek 3 hafta için alınan kararları duyurdu. Bayram namazı kılınacak mı? Camiler açık olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı'nda yaklaşık 3 saat süren kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 hafta boyunca tam kapanmanın başlayacağını açıkladı. Ramazan Bayramı’na yönelik alınacak yeni tedbirler merak ediliyor. 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele oldu.

Bayram namazı kılınacak mı, camiler açık olacak mı?

3 hafta boyunca tam kapanmanın gelmesinin ardından merak edilen konulardan biri de bayram namazı oldu. Bayram namazı ile tam kapanma boyunca camilerin açık olup olmayacağına yönelik Diyanet henüz bir açıklama yapmadı. Ancak tam kapanma boyunca camilerinde kapalı olması bekleniyor.