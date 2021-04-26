Cumhurbaşkanlığı'nda yaklaşık 3 saat süren kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 hafta boyunca tam kapanmanın başlayacağını açıkladı. Ramazan Bayramı’na yönelik alınacak yeni tedbirler merak ediliyor. 14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele oldu.
Bayram namazı kılınacak mı, camiler açık olacak mı?
3 hafta boyunca tam kapanmanın gelmesinin ardından merak edilen konulardan biri de bayram namazı oldu. Bayram namazı ile tam kapanma boyunca camilerin açık olup olmayacağına yönelik Diyanet henüz bir açıklama yapmadı. Ancak tam kapanma boyunca camilerinde kapalı olması bekleniyor.