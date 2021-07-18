Bayram kredisi! VakıfBank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank tek tek duyurdu, 3 ay ödemesiz..

Bankalar tek tek açıkladı. Bayrama özel kredi fırsatı! VakıfBank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank kredi çekecekler için harekete geçti. 3 ay ödemesiz kredi kampanyası başlatıldı. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler yararlanabiliyor. İşte detaylar...

Acil nakit ihtiyacı olanlar bankalardan tüketici kredisi kullanmak durumunda kalıyor. Bayramın gelmesi ile birlikte bankalar nakit ihtiyacı olan kişiler için bayram kredisi kapmanyası düzenliyor. VakıfBank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank bayram kredisinin detaylarını açıkladı. 3 ay ödemesiz krediden, kamu personelleri, özel sektör çalışanları ve emekliler yararlanıyor. İşte 3 ay ödemesiz bayram kredisinin detayları...

VAKIFBANK 3 AY ÖDEMESİZ BAYRAM KRESİSİ

VakıfBank 3 ay ödemesiz bayram kredisi fırsatı sunuyor. 125 bin TL'ye kadar kredi kullanımı mümkün. Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanları bayram kredisinden yararlanabiliyor. 36 ay vade seçeneğinin sunulduğu kredi kampanyasında faiz oranı 1,51 olarak belirlendi.

KREDİ BAŞVURUSU

Bayram kredisine başvurmak isteyenler SMS ile başvuru seçeneğini değerlendirebiliyor.

3 ay ödemesiz kredide 7 farklı ödeme seçeneği tüketicileri bekliyor.

VAKIFBANKBAYRAM KREDİSİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Son taksit balon ödemeli,

Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

QNB FİNANSBANK 3 AY ÖDEMESİZ KREDİ

Kredi kullanacaklar için QNB Finansbank bayrama özel 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Acil nakit ihtiyaçların karşılanması için kullanılabilecek avatanjlı koşullarda sunulan krediden başvuran herkes yararlanabilecek. Başvurular internet üzerinden yapılabiliyor.

Nakit ihtiyacı olanlar Finansbank ihtiyaç kredisini kullanabiliyorlar. Kredi kullananlar 3 ay boyunca herhangi bir ödeme yapmıyor. Bayram kredisinde faiz oranları yüzde 1,39'dan başlıyor.

10 bin TL olarak kullanılan bayram kredilerinde 36 ay vade seçeneği ile aylık taksitler 371 TL oluyor.

YAPI KREDİ BAYRAM KREDİSİ

YapıKredi de 3 ay ödemesiz kredi sunan bankalar arasında yer alıyor.