Bayram kredisi! Faizler düştü, ödemeler 3 ay sonra...

Nakit ihtiyacı olana bayram kredisi fırsatı! 3 ay ödemesiz kredide faizler düşürüldü. Dev banka harekete geçti. Tüketici kredisinde bayram kampanyası yapıldı. QNB Finansbank bayrama özel ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 1,39 olarak belirlendi. 10 bin TL olarak kullanılan bayram kredilerinde 36 ay vade seçeneği ile aylık taksitler 371 TL oluyor.

Bayramın yaklaşmasıyla nakit ihtiyaçlar da arttı. Birçok kişi acil ihtiyaçlar için bankaların yolunu tuyuyor. Bankaların kredi faiz oranları ise yükseliş eğilimini sürdürüyor. Uygun koşullarda tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisi faizi düşük olan bankaları araştırıyor.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Kredi kullanacaklar için QNB Finansbank bayrama özel 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Acil nakit ihtiyaçların karşılanması için kullanılabilecek avatanjlı koşullarda sunulan krediden başvuran herkes yararlanabilecek. Başvurular internet üzerinden yapılabiliyor.

3 AY ÖDEMESİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Nakit ihtiyacı olanlar Finansbank ihtiyaç kredisini kullanabiliyorlar. Kredi kullananlar 3 ay boyunca herhangi bir ödeme yapmıyor. Bayram kredisinde faiz oranları yüzde 1,39'dan başlıyor.

10 bin TL olarak kullanılan bayram kredilerinde 36 ay vade seçeneği ile aylık taksitler 371 TL oluyor.