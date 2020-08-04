Bakıma muhtaç engelliye ve ailesine belli şartlarda maaş bağlanıyor. Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Evde bakım parası bağlanabilmesi için bir diğer şart ise üç kişilik bir ailedeki toplam hane halkı gelirinde sınırın 4 bin 207 lira olması. Ancak Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiye nedeniyle pek çok kişide ‘gelir aşımı olur mu’ sorusu evde bakım maaşı alan kişileri endişelendiriyor. Peki, Bayram ikramiyesi evde bakım maaşının kesilmesine neden olur mu? Evde bakım maaşı hangi durumlarda kesilir? İşte evde bakım maaşı ve gelir sınırı ile ilgili merak edilenler...

Bakıma muhtaç engelliye ve ailesine devlet tarafından evde bakım maaşı bağlanıyor. Evde bakım parası bağlanabilmesi için gelir sınırı bulunuyor. Üç kişilik bir ailenin evde bakım parası için aylık toplam hane halkı gelirindeki sınır 4 bin 207 lira. Evde bakım parası almak için yapılan gelir hesaplamasında hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Kurban Bayramı ikramiyelerinin de ödenmesiyle birlikte pek çok kişinin aklında ikramiye ile gerçekleşen gelir aşımı endişesi var. Bu gelir aşımının evde bakım maaşının kesilmesine neden olabileceği şüphesi nedeniyle vatandaşlar da 'Bayram ikramiyesi evde bakım maaşının kesilmesine neden olur mu?' sorusuna yanıt arıyor.

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri yapıldı. Emekliler bayram öncesi ödenen 1.000 TL’lik ikramiyelerle bayram öncesi rahat bir nefes aldı ve bazı ihtiyaçlarını karşılayabildiler.

Diğer yandan bayram ikramiyeleri alan hanelerde evde bakım parası alanların ise kafasında tek bir soru var: 'Bayram ikramiyesi evde bakım maaşının kesilmesine neden olur mu?'

Evde bakım parası alanların, ikramiye ile birlikte hane içindeki gelir sınırının aşılacağı şüphesi aylıklarının kesilip kesilmeyeceği yönündeki endişelere neden oldu.

BAYRAM İKRAMİYESİ EVDE BAKIM MAAŞININ KESİLMESİNE NEDEN OLUR MU?

Bayram ikramiyeleri evde bakım aylığı almak için belirlenen gelir sınırı hesabında dikkate alınmıyor. Evde bakım parası alan kişilerin bayram ikramiyeleri nedeniyle aylıklarının kesilmesi söz konusu değil.

EVDE BAKIM PARASI ALABİLMEK İÇİN GELİR NASIL HESAPLANIYOR?

Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen aylık ortalama gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekiyor.

Evde bakım parası almak için yapılan gelir hesaplamasında hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Bu tutar o dönemdeki sınırın üzerindeyse diğer şartlar söz konusu olsa dahi evde bakım parası alınamıyor. Hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık gelir sınırın altındaysa ve diğer şartlar da söz konusuysa bu durumda evde bakım aylığı bağlanıyor.

Bu sınır sonradan aşılırsa, gelirin sınırı aştığı tarihten itibaren alınan aylıklar haksız alınmış kabul ediliyor ve iadesi isteniyor. Dolayısıyla sınır aşıldığında aylığın kestirilmesi gerekiyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAĞLANABİLMESİ HANE GELİRİ BELİRLEYİCİ

Evde bakım parasının alabilmek için engellinin bulunduğu hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekiyor.

2020 yılında bu sınır bin 402,65 TL olarak belirlendi. Örneğin engellinin yaşadığı hanede 3 kişi yaşıyorsa evde bakım parası alınabilmesi için bu hanedeki toplam gelirin 4 bin 207 TL’yi geçmemesi gerekir. Aksi takdirde evde bakım parası alınamaz. Evde bakım parası alınırken hanede yaşayan kişilerin gelirinin bu sınırın üzerine çıkması halinde durumun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bildirilmesi gerekir. Bu durum bakanlık tarafından tespit edilirse haksız alınan evde bakım paraları iadesi istenebilir.

Evde bakım parası alan kişinin yaşadığı hanede bir emekli varsa ve bu emekliye bayram ikramiyesi ödenmişse ödenen ikramiyeler gelir sınırının hesabında dikkate alınmıyor. Dolayısıyla annenin engelli çocuğuna baktığı bir hanede, babanın emekli olması halinde Kurban ve Ramazan Bayram’ında ödenen iki ikramiye gelir hesabında dikkate alınmıyor. Böyle olunca da evde bakım parası alan kişilerin bayram ikramiyesi almış olmaları nedeniyle Bakanlığa bildirimde bulunmasına ve bu ikramiyeler nedeniyle aylıklarını kestirmelerine gerek bulunmamaktadır.

ENGELLİ AYLIĞINDA YILLIK ORTALAMA DİKKATE ALINIYOR

Engelli aylığı alınabilmesi için gerekli şartları sağlayan kişiler için de gelir sınırı şartı var. Engelli aylığı alınan hanedeki kişi başına düşen gelirin 701,3 TL’nin üzerinde olmaması gerekiyor. Engelli aylığı alınan hanede bir emekli varsa ve bu emekliye iki bayramda toplam 2.000 TL bayram ikramiyesi ödenmişse, ödenen ikramiyeler gelir sınırı hesabına 166,6 TL olarak dikkate alınıyor. Yani bu kişiye ödenen ikramiyelerin yıllık toplam tutarının aylık ortalaması bu kişinin gelirine ekleniyor. Bu hesaba göre gelir sınırındaki farklılık nedeniyle aylığın kesilmesini gerektiren bir durum oluşursa engelli aylığının kestirilmesi gerekecektir.

Henüz engelli aylıkları için bayram ikramiyelerinin gelir sınırı hesabında dikkate alınmayacağı yönünde bir düzenleme söz konusu değil. Bu yönde bir düzenleme yapıldığında engelli aylıklarında da tıpkı evde bakım parasında olduğu gibi bayram ikramiyelerinin gelir sınırında dikkate alınmaması söz konusu olabilir.

65 YAŞ AYLIĞI İÇİN DURUM FARKLI

65 yaş aylığı, 65 yaş üzerinde olup herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilere ödeniyor. Bu şartları sağlayan kişilerden eşi ile birlikte toplam geliri 2020 yılı için 701,3 TL’nin altında olanlara 65 yaş aylığı bağlanıyor. 65 yaş aylığı alan kişinin sosyal güvencesi olmaması şartken, eşinin emekli olması 65 yaş aylığı alınmasına engel değil. Ancak bu durumda da kişinin emekli olan eşi ile birlikte toplam gelirinin 1.402,6 TL’nin üzerinde olmaması gerekiyor. En düşük emekli aylığı 2020 yılı ile birlikte 1.500 TL olarak ödendiği için bu durumdaki hanedeki bir kişinin 65 yaş aylığı alması zaten mümkün değil. Bu nedenle bayram ikramiyesi alabilecek durumdaki bir kişinin yaşadığı hanede 65 yaş aylığı alınamadığı için bayram ikramiyesi 65 yaş aylığındaki durumu değiştirmiyor.