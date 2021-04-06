Ramazan'a sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Ramazan Bayramı nedeniyle 1.000 TL bayram ikramiyesi alacak olan emekliler geçen yıl olduğu gibi bu yılda da bayram ikramiyelerinin erken yatıp yatmayacağını merak ediyor. Emekli ikramiyelere zam uygulanıp uygulanmayacağı konusunda da hükümet tarafından gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? 1.000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? İşte emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son durum...

11 Ayın Sultanı Ramazan 'a kısa bir süre kaldı. Koronavirüs nedeniyle buruk olarak Ramazan hazırlıkları devam ederken pek çok kişinin gözü kulağı hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. Emekliler koronavirüs nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yılda da bayram ikramiyelerinin erken ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli ikramiyesinin ödeneceği tarihe çevrilirken emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı da emeklinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? 1.000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak? İşte emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son durum...

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyesi konusunda atılacak adımlar milyonlarca emekli tarafından merakla bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yatırılan 1000 Türk Lirası bayram ikramiyesine zamn beklenirken, bu beklentinin karşılanıp karşılanmayacağı konusunda ise henüz açıklama yapılmadı. 13 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinde bir zam olup olmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 2 bin Türk Lirası ikramiye ödemesi alan emekliler, bu yılın ödemeleri için geçen yıl olduğu gibi Ramazan'ın başında almayı umuyor.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Emeklilere Ramazan Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin bayramdan hemen önce ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLI MI YATACAK?

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetileri Derneğinden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’a Bayram ikramiyelerinin arttırılması ile ilgili mektup gönderildi.

Tüm Emek Der Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Satılmış Çalışkan imzasıyla 4 Mart'ta gönderilen mektupta bayram ikramiyelerinin arttırılması ve asgari ücret artışına endekslenmesi talep edildi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR?

Emeklilere 18 Mayıs 2018 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile emeklilere bin TL olarak verilen bayram ikramiyeleri 6 dönemdir aynı miktarda ödeniyor.

Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.