Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı! Tahsis numarasına göre emekli bayram ikramiyesi 2020 ödemeleri…

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar? soruları yoğunluk kazanırken, Bakan Selçuk, Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. İşte emekli bayram ikramiyesi 2020 ödeme takvimi…

Emekli maaşı alanların beklediği haber nihayet geldi. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. 1000 lira olan Kurban Bayramı ikramiyesi bu ay içerisinde aylığı bağlanan vatandaşlar da faydalanacak. SSK emeklileriyle başlayacak ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre yapılıyor.

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı ikramiyeleri, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE SSK VE BAĞKUR EMEKLİ BAYAM İKRAMİYESİ TARİHİ

SSK

9, 17'si

7, 18'i

5, 19'u

3, 20'si

1, 21'i

8, 22'si

6, 23'ü

4, 24'ü

2, 25'i

0, 26'sı

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

9, 7, 5 25'i

3, 1 26'sı

8, 6, 4'ü

2, 0 28'i

Maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayanların ödemesi cuma, pazar gününe rastlayanların ödemesi ise pazartesi yapılıyor.

Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabilecek. Seçilen bankaya göre promosyon tutarı artabilecek.