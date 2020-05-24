Bayram harçlığı başvuru 2020 formu araştırılıyor! Yetişkinlere 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı dağıtılacak mı? 500 TL bayram harçlığı mı yatacak?

Cumhurbaşkanlığı ‘’Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi’’ kapsamında peş peşe sosyal destek ödemeleri yapınca, sosyal medya üzerinden bayram harçlığı dağıtılacağı iddia edildi. Sosyal medya üzerinden yayılan iddialara göre, yetişkinlere 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı verilecek. Vatandaşlar bu haberler üzerine arama motorlarından bayram harçlığı ne zaman dağıtılacak? Bayram harçlığı verilecek mi? Yetişkinlere 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı dağıtılacak mı? sorularına yanıt arandı.

500 TL bayram harçlığı doğru mu? Corona virüsü salgınının ekonomik etkisini azaltmak için ‘’Ekonomik İstikrar Kalkanı’’ kapsamında en düşük emekli maaşının 1500 TL’ye çıkarılması, bayram ikramiyelerinin önce çekilmesi Ramazan ayının başladığı bugün yeniden gündeme geldi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar sosyal medya iddialarını araştırmaya, açık kapı sistemi üzerinden bayram harçlığı başvuru yapıp, yapılmayacağını sorgulama başladı. Yetişkinlere 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı dağıtılacak mı? 500 TL bayram harçlığı mı yatacak?

500TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURU YAPILACAK MI? (500 TL BAYRAM HARÇLIĞI DOĞRU MU?)

İçişleri Bakanlığı Twitter üzerinden, sosyal medyada çıkan iddiaları yalanladı ve vatandaşlardan resmi kaynaklar dışında sosyal medyada gezen kaynağı belirsiz haberlere itibar etmemeleri rica edildi.

İçişleri Bakanlığı, haberlerin kasıtlı ve asılsız bir şekilde yayıldığının belirterek, Valilikler ve kaymakamlıklara bağlı bulunan açık kapı birimlerinden sosyal yardım dağıtılmadığını vurguladı ve vatandaşları kesin bir dille uyardı.

Kaymakamlıklar ve valiliklerin bünyesinde hareket eden açık kapı uygulamasının görev ve yetkilerinden de bahseden İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğinde ve 161 ilçe kaymakamlığında faaliyet gösteren açık kapı uygulamasının temel amacının; valilik ve kaymakamlık aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerin yönlendirilmesi olduğu söylendi. Gerekli yönlendirmeleri yapmakla yükümlü olan açık kapı bürolarına şahsen ya da online olarak başvurular yapılabilmektedir. Başvuruların sonrasında açık kapı birimlerinin yardım dağıtmak ya da sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi sorumlulukları bulunmaz.

Devletin koronavirüs salgını ile mücadelesinde kötü niyetli olarak yapılan bu paylaşımları tamamıyla reddeden İçişleri Bakanlığı, sosyal medya ve iletişim gruplarında asılsız paylaşımlar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.