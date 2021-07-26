Bayram dönüşü otogarda yoğunluk oluştu

Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkanların İstanbul ’a dönüşleri sürüyor. 9 günlük tatilin ardından ilk mesai gününde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluştu.

Memleketine gidenler eli boş dönmedi, yanlarında memleketlerinden erzak, koli ile İstanbul’a geldi.

Bayram tatili için İstanbul’a gelenler de otogarın yolunu tuttu. Tatillerini bayram sonrasına bırakanlar da gidiş bileti alarak peronları doldurdu.

"MEMLEKETTEN KAYISI GETİRDİM"