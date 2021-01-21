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Bayraktar ve Anka çok yakın zamanda Avrupa semalarında! Bakan Varank açıkladı

21 Ocak 2021 Perşembe - 12:16 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 12:16

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özellikle son 5 yılda yapılan yatırımların çok kısa sürede Türkiye'yi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracağını belirterek, "İnanıyorum ki Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan 'Bayraktar'ların ve 'Anka'ların uçtuğunu göreceğiz." dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle  çevrim içi düzenlenen "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3.  Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, terörün bu  topraklardan tamamen kazınması amacıyla gerçekleştirilen Eren Operasyonlarında  görev alan güvenlik görevlilerine başarı diledi.
 
Savunma sanayisinin ülkeler için bağımsızlığın teminatı olduğunu  vurgulayan Varank, bu sektörün aynı zamanda büyük ekonomik etkilerinin  bulunduğunu, bilimsel ve teknolojik gelişmelerde lokomotif görevi gördüğünü  bildirdi.
 
 Varank, 2019 itibarıyla global savunma sanayisi harcamalarının 2  trilyon doları aştığı bilgisini vererek, "Ülkemizde savunma ve havacılık sanayi  cirosu 12 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2005'te 340 milyon dolar olan  ihracatımız bugün 3 milyar doları buldu. Yerlilik oranlarımız günden güne  artıyor, 2023’te yeni yerlilik hedefimiz yüzde 75." diye konuştu.
 
 Savunma sanayisinin bugünkü noktaya geliş sürecini anlatan Varank, şu  değerlendirmede bulundu:
 
 "Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ülkemize uygulanan ambargo millileşme  konusunda önemli bir başlangıç noktasıydı. Ben asıl dönüm noktası olarak  2004'teki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına dikkati çekmek istiyorum.  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o gün dirayetli, cesur ve kararlı bir duruş  sergilemeseydi, bugün marka haline gelmiş Türk savunma sanayisini konuşmamız  mümkün değildi. Altay tankı, Atak helikopteri, Anka ve Bayraktar insansız hava  araçları hatta milli piyade tüfeği bile o günkü kararların sonucunda ortaya  çıkabildi. 2002'de 5,5 milyar dolar olan savunma sanayisi proje hacmimiz bugün 60  milyar dolar seviyelerini o kararlar sayesinde gördü."
  
"Son 8 senede, 8 milyar liralık savunma sanayisi projesine teşvik  verdik"
 
 Varank, Bakanlık olarak savunma sanayisi girişimci ekosistemine  ilişkin önemli adımlar attıklarına dikkati çekerek, girişimcilerin finansman  ihtiyacına yönelik hayata geçirilen fonları anlattı.
 
TÜBİTAK aracılığıyla yürütülen programlarla 813 savunma sanayisi  projesine 5 milyar liraya yakın destek verdiklerini vurgulayan Varank, destek  programlarında firmaları iş birliğine özendirdiklerini dile getirdi.
 
Varank, yüksek ticarileşme potansiyeline sahip ve müşterisi hazır  Ar-Ge projelerine eş finansman desteği sağlanan Siparişe Dayalı Ar-Ge Destek  Programı'nın ilk çağrısında savunma sanayisinden 14 başvurunun değerlendirme  sürecinin devam ettiğini belirterek, proje başına 2,5 milyon liraya kadar destek  vereceklerini, KOSGEB aracılığıyla son 2 yılda savunma sanayisi sektöründe  faaliyet gösteren 131 işletmeye kaynak kullandırdıklarını aktardı.
  
Savunma sanayisi alanında son 8 senede, yatırım tutarı 8 milyar lirayı  bulan 346 projeye teşvik belgesi düzenledikleri bilgisini veren Varank, "Bu  projeler sayesinde, 6 bin 700 yeni istihdamın önünü açtık. Ayrıca, proje bazlı  yatırım teşvik belgesiyle hayata geçirilecek 5 büyük ölçekli stratejik projenin  yatırım tutarı yaklaşık 6 milyar lira olacak. Bu yatırımlardan öngördüğümüz  istihdam da 6 binin üzerinde." ifadelerini kullandı.
 
"İşletmeler iş birliğini tercih değil, zorunluluk olarak görmeli"
 
 Rekabet ortamında maliyetleri düşürmenin ve kaynak verimliliğini  sağlayabilmenin önemine işaret eden Varank, işletmelerin iş birliğini tercih  olarak değil, zorunluluk olarak görmesi gerektiğini söyledi.
 
 Varank, Bakanlık olarak iş birliği ortamını güçlendiren ihtisas  organize sanayi bölgeleri (OSB) ve belirli teknolojilere yönelik endüstri  bölgelerine büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, bu alandaki Kırıkkale Silah  Sanayi İhtisas OSB ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'nin kurulmasını örnek  gösterdi.
 
 SAHA İstanbul'un da savunma ve havacılık şirketleri için bir ekosistem  oluşturduğunu ve bu alandaki insan kaynağının yetkinliğinin geliştirilmesine  yönelik önemli çalışmalar yaptığını belirten Varank, "SAHA İstanbul EXPO sanal  fuarı yoğun ilgiyle devam ediyor. Fuar ziyaretçi sayısı 70 bine dayanmış ve fuar  kapsamında şu ana kadar 23 bin B2B görüşmesi planlanmış. Firmalarımızın ve genç  yeteneklerimizin bu ilgisi emin olun geleceğe dair ümitlerimizi daha da  perçinliyor." dedi.
 
"115 doktoralı araştırmacı savunma sanayi ekosistemine katılacak"
 
Varank, verdikleri desteklerin yanı sıra kendi altyapılarıyla da  savunma sanayisine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, TÜBİTAK  enstitülerinde savunma sanayisine yönelik büyük gelişmeler kaydedildiğini ve  gelişmiş altyapılarla sektöre hizmet verdiğini dile getirdi.
 
Ekonomik ve teknolojik gelişmede insan faktörünün önemine değinen  Varank, "TÜBİTAK aracılığıyla insan kaynağını geliştirmeye yönelik adımlar  atıyoruz. Sanayi Doktora Programı kapsamında üniversite-sanayi iş birliğiyle  savunma sanayisinde 27 projeyi destekledik. 115 doktoralı araştırmacı yakın  zamanda savunma sanayi ekosistemine katılacak. Uluslararası Lider Araştırmacılar  Programı kapsamında 4 üst düzey araştırmacı ülkemize geri dönerek savunma  sanayisi alanında çalışmalara başladı." diye konuştu.
 
 Varank, savunma sanayisinin maksimum seviyede yerli ve milli olmak  zorunda olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
 
 "Çünkü bu bir beka meselesi. Dış politika ana faktör, o ülkenin askeri  gücü daha doğrusu savunma sanayisi yetkinliğidir. Bu coğrafya adeta bir ateş  çemberinin ortasında yer alıyor. Köklü ve kadim bir devlet olan ülkemizin  geçmişten gelen sorumlulukları sebebiyle güçlü olması tercih değil, zarurettir.  Sorumluluklarımız Türkiye'nin güvenliğinin çok ötesinde. Bunun en son örneğini  Karabağ'da gördük."
 
 "Bugünkü başarılar güle oynaya elde edilmedi"
 
 Bugüne kadar Türk savunma sanayisinin çok iyi işler başardığını  vurgulayan Varank, şunları kaydetti:
 
 "İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok daha  kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak. Aslında  bunun sinyallerini son yaptığımız büyük çaplı yurt dışı satışlarla almaya  başladık. Ukrayna'ya, Katar'a, Azerbaycan'a ve Tunus'a yaptığımız SİHA satışları.  İnanıyorum ki çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye'den satın alınan  'Bayraktar'ların ve 'Anka'ların uçtuğunu göreceğiz. Birleşik Krallık Savunma  Bakanı Ben Wallace'ın SİHA'larımız için kullandığı ifade 'Game changer' yani  oyunun kurallarını değiştiren teknoloji. Bu açık bir şekilde bu alanda  Türkiye'nin üstünlüğünün kabul edilmesi, artık kuralları Türkiye'nin  belirlediğini itiraf etmek demek."
 
 Varank, bu noktaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde geldiklerine  işaret ederek, "Kamunun, üniversitelerin ve en önemlisi özel sektörün iş birliği  büyük bir sinerji oluşturdu. Bugünkü başarılar güllük gülistanlık bir ortamda,  güle oynaya elde edilmedi. En stratejik kurumlarımızın içinde asla bulunmaması  gereken gayrimilli yapılarla, kurumsal taassupla, küçük olsun ama yeter ki benim  olsun anlayışıyla mücadele ede ede bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.
 
 Savunma Sanayii Başkanlığındaki ihalelerle ilgili casusluk ve rüşvet  şebekesinin 2 hafta önce başarılı bir şekilde çökertildiğini anımsatan Varank,  savunma sanayisi gibi hayati bir alanda rehavete kapılmadan, gayrimilli odaklara  karşı her an tetikte olarak çalışmaya devam etmek gerektiğini bildirdi.
 
 "Bölge ve dünya dengelerinde çok daha belirleyici bir konuma  geleceğiz"
 
Varank, bu alanda daha sağlıklı ve verimli bir yapı kurmanın rekabetçi  bir ortamda daha çok özel sektör şirketinin savunma sanayisine girmesiyle mümkün  olacağını söyleyerek, "Sadece alt yüklenici değil, özellikle kritik  teknolojilerde çok daha fazla platform üreticisi şirket çıkarmalıyız."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Türk firmalarının dünyanın en prestijli savunma sanayisi şirketleri  listesinde üst sıralara tırmandığını vurgulayan Varank, Türkiye'nin savunma  sanayisi paydaşları sayesinde gelecek dönemde bölge ve dünya dengelerinde çok  daha belirleyici bir konuma geleceğini, "gündemi takip eden değil, gündem  belirleyen ülke" olacağını kaydetti.
 
  
 

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Mustafa Varank Bayraktar Anka
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