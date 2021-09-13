Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın alacak. Rusya ile yaşadığı sorunlar nedeniyle hava gücünü artırmayı amaçlayan Ukrayna, Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lardan daha fazlasını istiyor. Peki, Bayraktar TB2 satış fiyatı ne kadar? Bayraktar TB2 İHA teknik özellikleri, motoru, menzili, hızı, faydalı yük ağırlığı…

Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı yerli üretim Bayraktar TB2 İHA filosunu genişleteceği açıklandı. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği İHA'ların Karabağ savaşındaki başarısı, Libya'da darbeci Hafter'e karşı kullanılması Ukrayna'nın da dikkatini çekti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksi daha satın almayı planladıklarını açıkladı. Zalujnıy, Report haber ajansına yaptığı açıklamada, bu sene 1 adet TB2 İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı. 2021-2022 için de 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Zalujnıy, "Ayrıca gelecekte, böyle droneleri yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar TB2 satış fiyatı ne kadar? Bayraktar TB2 İHA teknik özellikleri nelerdir?

Silahlı Bayraktar TB2 özellikleri

Mürettebat: yok

Gövde uzunluğu: 6.5 m

Kanat açıklığı: 12 m

Toplam Kalkış Ağırlığı: 650 kg

Faydali Yük Ağırlığı: 150 kg

Motor: 1× Rotax 912 İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor, 100 Beygir

Azami hız: 135 Knot

Olağan Seyir Hızı: > 70 knot

Servis irtifası: 27,000 feet

Havada Kalış Süresi: > 24 Saat

Harekât yarıçapı: 300 km

Bayraktar TB2 Silahlı Taktik İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. TB2 Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahiptir. Ağ tabanlı bir sistem mimarisine sahip Bayraktar Sistemi, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur.TSK envanterine giren ilk milli taktik insansız hava aracı sistemi olan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır.

Kale-Baykar ortaklığında geliştirilen taktik sınıftaki İHA’dan 2016 yılında Konya atış sahasında ateşlenen Roketsan’ın geliştirdiği MAM-L mühimmatı, 8 kilometreden hedefini tam isabetle vurdu.

Bayraktar, ilk atış testini 2015 yılının aralık ayında yapmıştı. Mühimmatların üzerine yazılan ‘Beni at, onu atma’, ‘Atcem deyon atmeyon’ yazıları ile dikkat çekmişti. İlk atış üzerinde harp başlığı olmayan test mühimmatı ile gerçekleştirilmişti.

Halen devam eden testlerde, İHA’nın mühimmat taşıyacak şekilde görev yapması planlanıyor. Roketsan’ın insansız hava aracı platformları için geliştirdiği MAM-L ve MAM-C mühimmatlarının ağırlıkları 22,5 kilogram. 10 kilogram ağırlığında harp başlığına sahip güdümlü mühimmat, 8 kilometreden hedefini vurabiliyor.

Silahlı Bayraktar, EO üzerinde bulunan lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedef işaretleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe gönderebilir. Bayraktar, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör ve vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistemdir. Silahlı Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılmış olup keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlamaktadır. TB2, dört adete kadar akıllı mühimmat taşıyabilmektedir.

Temel uçuş performans kriterleri

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27.000 Feet Maksimum İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Gelişmiş Özellikler

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Teknik Özellikler

Haberleşme Menzili: LOS

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Seyir – Maksimum Hız: 70 knot – 120 knot

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 650 kg

Operasyonel – Maksimum İrtifa: 18.000 feet – 27.000 feet

Havada Kalış: 27 Saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg

Kanat Açıklığı: 12 mt.

Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar

Yükseklik: 2.2 mt.

Faydalı Yük – Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

Uzunluk: 6.5 mt.

Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin

İtki Tipi: 100 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor

Yer Kontrol İstasyonu

NATO Spek ACE-III Şeltır Özellikleri

Telsiz Sistemleri

Dahili İç Konuşma Sistemleri

Ayarlanabilir Kule Çalışma Hızı

Pilot Konsolu

Faydalı Yük Operatör Konsolu

Görüntü Kıymetlendirme Konsolu

Rack Tip Kabinetler

Güç Sistemleri, Filtreler

Güç Kaynağı Birimleri

Askeri Tip İki Adet Klima Ünitesi

NBC Filtrasyon Sistemi

BAYRAKTAR TB2 FİYATI NE KADAR?

Ulusal köken: Türkiye

Üretici: Baykar Savunma

Tasarımcı: Baykar Savunma AR-GE

İlk uçuş: 29 Nisan 2014

Hizmete giriş: 2014–günümüz

Durumu: Kullanımda

Üretim sayısı: 154 (Aralık 2020)

Birim maliyeti: $6 milyon (2020)