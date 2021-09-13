Bayraktar TB2 satış fiyatı ne kadar? Bayraktar TB2 İHA teknik özellikleri, motoru, menzili, hızı, faydalı yük ağırlığı

Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı yerli üretim Bayraktar TB2 İHA filosunu genişleteceği açıklandı. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği İHA'ların Karabağ savaşındaki başarısı, Libya'da darbeci Hafter'e karşı kullanılması Ukrayna'nın da dikkatini çekti. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksi daha satın almayı planladıklarını açıkladı. Zalujnıy, Report haber ajansına yaptığı açıklamada, bu sene 1 adet TB2 İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı. 2021-2022 için de 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Zalujnıy, "Ayrıca gelecekte, böyle droneleri yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar TB2 satış fiyatı ne kadar? Bayraktar TB2 İHA teknik özellikleri nelerdir?
Silahlı Bayraktar TB2 özellikleri
Mürettebat: yok
Gövde uzunluğu: 6.5 m
Kanat açıklığı: 12 m
Toplam Kalkış Ağırlığı: 650 kg
Faydali Yük Ağırlığı: 150 kg
Motor: 1× Rotax 912 İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor, 100 Beygir
Azami hız: 135 Knot
Olağan Seyir Hızı: > 70 knot
Servis irtifası: 27,000 feet
Havada Kalış Süresi: > 24 Saat
Harekât yarıçapı: 300 km
Bayraktar TB2 Silahlı Taktik İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. TB2 Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahiptir. Ağ tabanlı bir sistem mimarisine sahip Bayraktar Sistemi, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur.TSK envanterine giren ilk milli taktik insansız hava aracı sistemi olan Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır.
Kale-Baykar ortaklığında geliştirilen taktik sınıftaki İHA’dan 2016 yılında Konya atış sahasında ateşlenen Roketsan’ın geliştirdiği MAM-L mühimmatı, 8 kilometreden hedefini tam isabetle vurdu.
Bayraktar, ilk atış testini 2015 yılının aralık ayında yapmıştı. Mühimmatların üzerine yazılan ‘Beni at, onu atma’, ‘Atcem deyon atmeyon’ yazıları ile dikkat çekmişti. İlk atış üzerinde harp başlığı olmayan test mühimmatı ile gerçekleştirilmişti.
Halen devam eden testlerde, İHA’nın mühimmat taşıyacak şekilde görev yapması planlanıyor. Roketsan’ın insansız hava aracı platformları için geliştirdiği MAM-L ve MAM-C mühimmatlarının ağırlıkları 22,5 kilogram. 10 kilogram ağırlığında harp başlığına sahip güdümlü mühimmat, 8 kilometreden hedefini vurabiliyor.
Silahlı Bayraktar, EO üzerinde bulunan lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedef işaretleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe gönderebilir. Bayraktar, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör ve vur özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistemdir. Silahlı Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılmış olup keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlamaktadır. TB2, dört adete kadar akıllı mühimmat taşıyabilmektedir.
Temel uçuş performans kriterleri
18,000 Feet Operasyonel İrtifa
27.000 Feet Maksimum İrtifa
27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
Gelişmiş Özellikler
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
Teknik Özellikler
Haberleşme Menzili: LOS
Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
Seyir – Maksimum Hız: 70 knot – 120 knot
Maksimum Kalkış Ağırlığı: 650 kg
Operasyonel – Maksimum İrtifa: 18.000 feet – 27.000 feet
Havada Kalış: 27 Saat
Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg
Kanat Açıklığı: 12 mt.
Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da Çok Amaçlı AESA Radar
Yükseklik: 2.2 mt.
Faydalı Yük – Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat
Uzunluk: 6.5 mt.
Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin
İtki Tipi: 100 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor
Yer Kontrol İstasyonu
NATO Spek ACE-III Şeltır Özellikleri
Telsiz Sistemleri
Dahili İç Konuşma Sistemleri
Ayarlanabilir Kule Çalışma Hızı
Pilot Konsolu
Faydalı Yük Operatör Konsolu
Görüntü Kıymetlendirme Konsolu
Rack Tip Kabinetler
Güç Sistemleri, Filtreler
Güç Kaynağı Birimleri
Askeri Tip İki Adet Klima Ünitesi
NBC Filtrasyon Sistemi
BAYRAKTAR TB2 FİYATI NE KADAR?
Ulusal köken: Türkiye
Üretici: Baykar Savunma
Tasarımcı: Baykar Savunma AR-GE
İlk uçuş: 29 Nisan 2014
Hizmete giriş: 2014–günümüz
Durumu: Kullanımda
Üretim sayısı: 154 (Aralık 2020)
Birim maliyeti: $6 milyon (2020)