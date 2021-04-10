Bayraktar Akıncı TİHA'da müthiş gelişme! Resmen tamamlandı

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter'dan AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) 3’üncü prototipi PT-3’ün orta irtifa testi başarıyla tamamlandı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Bayraktar, AKINCI PT-3’in orta irtifa testini video mesajla sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayraktar, paylaşımında "AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı. Hani nasıl desem; Orta irtifada da akıyor. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerine yer verdi.
#AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı. ?? ?— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 10, 2021
Hani nasıl desem;
Orta irtifada da akıyor... ??
Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/uoS3yYDM5U