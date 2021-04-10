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Bayraktar Akıncı TİHA'da müthiş gelişme! Resmen tamamlandı

10 Nisan 2021 Cumartesi - 18:33 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 18:33

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli milli taarruzi insansız hava aracı Akıncı'da adım adım sona yaklaşılıyor. Bayraktar, milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı "Akıncı PT-3" orta irtifa testini başarıyla tamamladığını duyurdu.


Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter'dan AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) 3’üncü prototipi PT-3’ün orta irtifa testi başarıyla tamamlandı. 
 
Baykar Savunma Teknik Müdürü Bayraktar, AKINCI PT-3’in orta irtifa testini video mesajla sosyal medya hesabından paylaştı.
 
Bayraktar, paylaşımında "AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı. Hani nasıl desem; Orta irtifada da akıyor. Semalarımızda hür ve özgür" ifadelerine yer verdi.
 

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