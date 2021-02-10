Baykar Savunma personel alımı yapacak! İHA ve SİHA üreten Baykar en az lise mezunu 83 personel arıyor!

Türkiye'de milli ve yerli imkanlarla İHA ve SİHA üreten Baykar Makina adı altında bulunan Baykar Savunma en az lise mezunu 83 personel alımı yapacak. En az lise mezunu adayların başvuru yapacağı Baykar personel alım ilanı yayımladı. Baykar Savunma personel alımı şartları ve başvuru süreci…

Baykar Makine’ye en az lise mezunu personel alımı yapılacak. Bayraktar Kardeşler (Baykar) altında yer alan Baykar Savunmaya 83 personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki, Baykar Savunma personel alım şartları nelerdir ve Baykar Savunma hangi kadrolarda alım yapacak?

BAYKAR PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

• Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksekokullarından mezun,• İş tanımında belirtilen benzer görevlerde az 2 yıl tecrübeli,

• Üretilen ürünlerin izlenebilirliği kapsamında kalite kayıtları takibini yapabilecek,

• İstanbul ’da ikamet edebilecek,

• Seyahat engeli bulunmayan,

• Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

• Takım çalışmasına yatkın,

• Dinamik, disiplinli ve çalışkan takım arkadaşları aranmaktadır.

BAYKAR PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Baykar Savunma tarafından alım yapılacak kadrolar şöyle:

Aviyonik Tasarım Mühendisi (Sistem Entegrasyon Tasarım)

Yazılım Test ve Kalite Mühendisi

Kurumsal İletişim Yöneticisi

Titreşim ve Akustik Test Mühendisi

Bilgi Teknolojileri Teknik Destek Uzmanı

UI/UX Tasarım Uzmanı

QT/C++ Yazılım Geliştirici

Silah Sistemleri Elektronik Entegrasyon Mühendisi

Business Development Director

Business Development Administrator

Prototip Geliştirme Mühendisi

CNC Freze Operatörü

Mekanik Teknikeri

Fonksiyonel Test Teknisyeni

Optik Tasarım Mühendisi

RF ve Mikrodalga Tasarım Mühendisi

Elektronik Teknolojileri Proje Mühendisi

Yapısal Montaj Teknisyeni

Yapısal Montaj Mühendisi

Trim Teknisyeni

Serim Teknisyeni

Otoklav Teknisyeni

Kompozit İmalat Mühendisi

Yapısal Bakım Onarım Teknisyeni

Yapısal Bakım Onarım Mühendisi

Yapısal Montaj Tasarım Mühendisi

Kompozit İmalat Tasarım Mühendisi

Aviyonik Test Teknikeri

Yazılım Test Mühendisi

HAD Analiz Mühendisi

Entegre Lojistik Destek Mühendisi

Lojistik Operasyon Uzmanı

Kalite Kontrol Mühendisi

Sayısal Tasarım Mühendisi

CNC Torna Operatörü

Proje Yöneticisi

Yazılım Teknolojileri Proje Yöneticisi

Endüstriyelleştirme (NPI) Mühendisi (New Product Introduction Engineer)

Alt Sistemler Maliyet Mühendisi (Product Cost Engineer)

Ana Veri Operatörü

İngilizce Tercüman

İnsan Kaynakları Yöneticisi

CAM Uzmanı

Tedarikçi Geliştirme Yöneticisi / Supplier Development Manager

Aerodinamik Yük ve Performans Mühendisliği

Teknik Satın Alma Uzmanı

Akış Analiz Mühendisi

Akıllı Sistemler Yazılım Mühendisi

Nesne Tabanlı Yazılım Mühendisi

Kıdemli İşe Alım Uzmanı

Yazılım Dokümantasyon Uzmanı

Yapısal Analiz Mühendisi

Uçuş Analiz Mühendisi

Strategy Development Supervisor / Strateji Geliştirme Yöneticisi

Ağ Yönetimi Uzmanı

Software Engineer / Yazılım Mühendisi (Computer Vision / ML)

Kontrol Mühendisi

Test / Eğitim Pilotu

Gömülü Yazılım Geliştirme Mühendisi

Ana Veri Uzmanı

Kıdemli Yapısal Test Mühendisi

Üretim Planlama Mühendisi

Yazılım Mühendisi (Tedarik Zinciri & Üretim Operasyonları)

Üst Düzey Yönetici Asistanı

Bilgi Teknolojileri Geliştirme Uzmanı

Elektronik Donanım Tasarım Mühendisi

Emniyet ve Güvenilirlik Mühendisi

Endüstri Mühendisi / Sistem Mühendisi

Kablaj Teknisyeni

Kalite Mühendisi

Konfigürasyon Yönetim Mühendisi

Yazılım Mühendisi

PCB Tasarım Uzmanı

Saha Personeli

Yapısal Tasarım Mühendisi

Teknik Dokümantasyon Uzmanı

Teknik Ressam

Termal Analiz Mühendisi

Yapay Zeka Yazılım Mühendisi

Yazılım Kalite Uzmanı

İHA Pilotu

İtki ve Akışkan Sistemler Tasarım Mühendisi

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