Baykar Savunma personel alımı yapacak! İHA ve SİHA üreten Baykar en az lise mezunu 83 personel arıyor!

Baykar Makine’ye en az lise mezunu personel alımı yapılacak. Bayraktar Kardeşler (Baykar) altında yer alan Baykar Savunmaya 83 personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki, Baykar Savunma personel alım şartları nelerdir ve Baykar Savunma hangi kadrolarda alım yapacak?
BAYKAR PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
• Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksekokullarından mezun,• İş tanımında belirtilen benzer görevlerde az 2 yıl tecrübeli,
• Üretilen ürünlerin izlenebilirliği kapsamında kalite kayıtları takibini yapabilecek,
• İstanbul ’da ikamet edebilecek,
• Seyahat engeli bulunmayan,
• Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
• Takım çalışmasına yatkın,
• Dinamik, disiplinli ve çalışkan takım arkadaşları aranmaktadır.
BAYKAR PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Baykar Savunma tarafından alım yapılacak kadrolar şöyle:
Aviyonik Tasarım Mühendisi (Sistem Entegrasyon Tasarım)
Yazılım Test ve Kalite Mühendisi
Kurumsal İletişim Yöneticisi
Titreşim ve Akustik Test Mühendisi
Bilgi Teknolojileri Teknik Destek Uzmanı
UI/UX Tasarım Uzmanı
QT/C++ Yazılım Geliştirici
Silah Sistemleri Elektronik Entegrasyon Mühendisi
Business Development Director
Business Development Administrator
Prototip Geliştirme Mühendisi
CNC Freze Operatörü
Mekanik Teknikeri
Fonksiyonel Test Teknisyeni
Optik Tasarım Mühendisi
RF ve Mikrodalga Tasarım Mühendisi
Elektronik Teknolojileri Proje Mühendisi
Yapısal Montaj Teknisyeni
Yapısal Montaj Mühendisi
Trim Teknisyeni
Serim Teknisyeni
Otoklav Teknisyeni
Kompozit İmalat Mühendisi
Yapısal Bakım Onarım Teknisyeni
Yapısal Bakım Onarım Mühendisi
Yapısal Montaj Tasarım Mühendisi
Kompozit İmalat Tasarım Mühendisi
Aviyonik Test Teknikeri
Yazılım Test Mühendisi
HAD Analiz Mühendisi
Entegre Lojistik Destek Mühendisi
Lojistik Operasyon Uzmanı
Kalite Kontrol Mühendisi
Sayısal Tasarım Mühendisi
CNC Torna Operatörü
Proje Yöneticisi
Yazılım Teknolojileri Proje Yöneticisi
Endüstriyelleştirme (NPI) Mühendisi (New Product Introduction Engineer)
Alt Sistemler Maliyet Mühendisi (Product Cost Engineer)
Ana Veri Operatörü
İngilizce Tercüman
İnsan Kaynakları Yöneticisi
CAM Uzmanı
Tedarikçi Geliştirme Yöneticisi / Supplier Development Manager
Aerodinamik Yük ve Performans Mühendisliği
Teknik Satın Alma Uzmanı
Akış Analiz Mühendisi
Akıllı Sistemler Yazılım Mühendisi
Nesne Tabanlı Yazılım Mühendisi
Kıdemli İşe Alım Uzmanı
Yazılım Dokümantasyon Uzmanı
Yapısal Analiz Mühendisi
Uçuş Analiz Mühendisi
Strategy Development Supervisor / Strateji Geliştirme Yöneticisi
Ağ Yönetimi Uzmanı
Software Engineer / Yazılım Mühendisi (Computer Vision / ML)
Kontrol Mühendisi
Test / Eğitim Pilotu
Gömülü Yazılım Geliştirme Mühendisi
Ana Veri Uzmanı
Kıdemli Yapısal Test Mühendisi
Üretim Planlama Mühendisi
Yazılım Mühendisi (Tedarik Zinciri & Üretim Operasyonları)
Üst Düzey Yönetici Asistanı
Bilgi Teknolojileri Geliştirme Uzmanı
Elektronik Donanım Tasarım Mühendisi
Emniyet ve Güvenilirlik Mühendisi
Endüstri Mühendisi / Sistem Mühendisi
Kablaj Teknisyeni
Kalite Mühendisi
Konfigürasyon Yönetim Mühendisi
Yazılım Mühendisi
PCB Tasarım Uzmanı
Saha Personeli
Yapısal Tasarım Mühendisi
Teknik Dokümantasyon Uzmanı
Teknik Ressam
Termal Analiz Mühendisi
Yapay Zeka Yazılım Mühendisi
Yazılım Kalite Uzmanı
İHA Pilotu
İtki ve Akışkan Sistemler Tasarım Mühendisi
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