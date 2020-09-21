Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, ''Türkiye’mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için. BAYKAR olarak 5.000 öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz. Dünyanın en iyi mühendislerinin, sanatçılarının, bilim insanlarının yetişmesi umuduyla.'' ifadelerini kullandı.
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- Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet
Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet
21 Eylül 2020 Pazartesi - 1:23 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 1:23