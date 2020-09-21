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Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet

21 Eylül 2020 Pazartesi - 1:23 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 1:23

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için Baykar olarak 5 bin tablet bilgisayar hediye ettiklerini duyurdu.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, ''Türkiye’mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için. BAYKAR olarak 5.000 öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz. Dünyanın en iyi mühendislerinin, sanatçılarının, bilim insanlarının yetişmesi umuduyla.'' ifadelerini kullandı.

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Baykar Selçuk Bayraktar uzaktan eğitim
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