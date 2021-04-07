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Baykal Gölü üstünde hız rekoru kırdı!

07 Nisan 2021 Çarşamba - 17:15 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 17:20

Eskişehir’de üretilen F-MAX, Rusya’da Baykal Gölü üzerinde hız rekoru kırdı.


Rusya'da 2011 yılından bu yana Dünya’nın en derin gölü olan Baykal Gölü'nde FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) ve RAF (Rusya Otomobil Federasyonu) tarafından düzenlenen “Hız Günleri” (Days of Speed on the ice of Lake Baikal) etkinliğinde yer alan Ford Trucks, Rus kadın Ralli Şampiyonu Ilona Nakutis’in sürdüğü Ford Trucks F-MAX ile hız rekoru kırdı.

Ağır ticari araç segmentinde donmuş Baykal Gölü üzerinde 134 km/h hıza ulaşarak bir ilke imza atan F-MAX, ayrıca fren testi de gerçekleştirdi. 80 km/h hızla gerçekleştirilen fren testinde, F-MAX buz üzerinde 169,45 metrelik fren mesafesine ulaşmayı başardı.

 

Etkinliğin organizatörü ve 18 kez Rus motor sporları şampiyonu olan Andrey Leontyev, "Ford Trucks F-MAX sadece yeni bir hız rekoru denemekle kalmadı, aynı zamanda beklentilerimizi ciddi ölçüde aşan sonuçlar da gösterdi. Bu eşsiz deneyimin Ford Trucks için faydalı olmasını umarak, iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

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Eskişehir F-MAX Baykal Gölü hız rekoru kırdı
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