18 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.260 -2.57 EURO 9,1530 0.16
USD 7,7000 0.01 ALTIN 466,030 -0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bayındır Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

DHA |  17 Kasım 2020 Salı - 23:45 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 23:45

İzmir'in Bayındır İlçe Belediye Başkanı Uğur Demirezen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.


Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Demirezen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim bugün vücut kırgınlığım üzerine kıymetli doktorlarımızın eşliğinde yaptırmış olduğumuz Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık ekiplerimizin kontrolünde tedavim evde başladı. Şu an ciddi bir sıkıntım yok. Bu süreçte cefakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Rabbim, tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

izmir bayındır Uğur demirezen
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.