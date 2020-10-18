Bayilerin karı atışa geçti!

Uzakdoğu ve Avrupa’lı markaların bayiliğini sürdüren Erdemirler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Erdemir 31 Ağustos’ta gerçekleştirilen ÖTV düzenlemesinin tüketiciler üzerindeki etkisinin kısa sürdüğünü vurguladı. ÖTV şokunun yaklaşık 15 gün sonra geçtiğini kaydeden Erdemir bu dönemde markaların kampanya düzenleyerek fiyatları avantajlı seviyede tuttuğunu kaydetti. Erdemir şöyle devam etti:

Otomobile almaya istekli olan müşteri aracı buldu mu kaçırmıyor.Vergisi, donanımı, paketi ne diye irdelemiyor. Biliyor ki 1 ay sonra bu fiyata alamayacak. Yükselen kur nedeniyle zamlı fiyatla karşılaşacak. Bu yüzden Eylül’de pazar beklentileri aştı. Ekim ayında tempo iyi gidiyor. Araç tedariğinde sorun olmaması halinde pazar 750 bin adetleri rahat görecek.”



2020 karlı yıl olacak



2018 ve 2019 yıllarında bayilerin zor dönemden geçtiğini hatırlatan Erdemir “Zaten düşük olan kâr marjları iyice azaldı. 2020 hepimiz için toparlanma yılı oldu. 1 milyonluk satış yaptığımız dönemlerden daha kârlı bir yıl geçiriyoruz.” dedi. Yenilenen modellere talebin oldukça iyi olduğuna dikkat çeken Erdemir PSA Grubu markalarından birini daha bayiliklerine ekleyeceğini söyledi.