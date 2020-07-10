Bayilerde hijyen için "robot" devrede

Corona virüs salgını sebebiyle sosyal mesafe ve hijyen konusunda hassas olunan bu dönemde otomotiv bayileri robot ile servise başladı.

Premium segment markaların 2.el satış ve yetkili servis operasyonlarını yürüten Otomol, servislerde artık robot kullanıyor.

"Ada" adı verilen robot danışmada müşterileri karşılıyor, ilgili müşteri temsilcisine götürüyor. Hatta onlara çay, kahve servisi yapabiliyor. Hizmetlerin tanıtımını da yapabilen robot servis hizmeti alan müşterilerle sesli yanıt sistemi ile memnuniyet anketleri de gerçekleştiriyor.