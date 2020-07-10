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Bayilerde hijyen için "robot" devrede

10 Temmuz 2020 Cuma - 14:53 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 14:53

Corona virüs salgını sebebiyle sosyal mesafe ve hijyen konusunda hassas olunan bu dönemde otomotiv bayileri robot ile servise başladı.


Premium segment markaların 2.el satış ve yetkili servis operasyonlarını yürüten Otomol, servislerde artık robot kullanıyor. 
 
"Ada" adı verilen robot danışmada müşterileri karşılıyor, ilgili müşteri temsilcisine götürüyor. Hatta onlara çay, kahve servisi yapabiliyor. Hizmetlerin tanıtımını da yapabilen robot servis hizmeti alan müşterilerle sesli yanıt sistemi ile  memnuniyet anketleri de gerçekleştiriyor. 
 
Otomol CEO’su Uğur Sakarya ‘’Ada robot koronavirüs salgını döneminde müşterilerin sosyal mesafe ve hijyen kaygılarını ortadan kaldıran bir proje. Bir haftadır servis verdiği müşterilerimizden çok olumlu tepkiler aldı"diye konuştu.
 

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Corona otomotiv robot
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