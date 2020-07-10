Bayilerde hijyen için "robot" devrede

Premium segment markaların 2.el satış ve yetkili servis operasyonlarını yürüten Otomol, servislerde artık robot kullanıyor.
"Ada" adı verilen robot danışmada müşterileri karşılıyor, ilgili müşteri temsilcisine götürüyor. Hatta onlara çay, kahve servisi yapabiliyor. Hizmetlerin tanıtımını da yapabilen robot servis hizmeti alan müşterilerle sesli yanıt sistemi ile memnuniyet anketleri de gerçekleştiriyor.
Otomol CEO’su Uğur Sakarya ‘’Ada robot koronavirüs salgını döneminde müşterilerin sosyal mesafe ve hijyen kaygılarını ortadan kaldıran bir proje. Bir haftadır servis verdiği müşterilerimizden çok olumlu tepkiler aldı"diye konuştu.