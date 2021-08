Bayhan kimdir nereli kaç yaşında? Bayhan’ın hayat hikayesi: Neden hapse girdi, kimi öldürdü?

Popstar Bayhan” olarak tanıdığımız Bayhan Gürhan Paylaş Benimle programına konuk olarak katıldı. 2003 yılında düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyuran Bayhan, yarışma sonrası Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümler çıkardı. Bayhan kimdir nereli kaç yaşında? Bayhan neden tutuklandı, kimi öldürdü? İşte Bayhan’ın hayat hikayesi

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Bayhan yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkardı. 2012 yılında STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak yer aldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen “Caz Festivali”nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra'nın "My Way" ve Andy Williams'ın "A Time for Us" gibi eserlerini seslendirdi. 2013 yılında sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2015 Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına evlenmek için katıldı ancak daha sonra bu programdan ayrıldı.

ALBÜMLERİ

2004 Hayal Edemiyorum

2008 Kısa Veda

2021 Gidiyorum

SİNGLE'LARI

2020 Seninle Olmak Var Ya

2020 Sende Kalmış

2021 Alacakaranlık



Bayhan neden tutuklandı, kimi öldürdü?

Bayhan Gürhan, 28 Eylül 1998 tarihinde Adana' da amcasının oğlu Mehmet Ali Gürhan'ı bıçakla öldürdü. Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, cinayet suçundan 24 yıl hapis istemiyle yargıladığı Bayhan Gürhan hakkındaki kararını 31 Aralık 1998 tarihinde verdi. Mahkeme, ‘‘kastı aşan müessir fiil’’ sonucu adam öldürmek suçundan Gürhan'ı önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı, sonra bu cezayı ‘‘tahrik’’ unsurunu göz önüne alarak 6 yıla, duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak da 5 yıl hapis cezasına çevirdi. Duruşmalarda suçsuz olduğunu ileri süren Bayhan Gürhan, şunları söyledi:

‘‘O gün amcamın oğluyla gezmeye gittik. Çarşıda bilardo oynadık. Sonra gıda maddeleri alıp ninemin evine uğradık, o olmayınca poşetleri komşuya bıraktık. Oradan Bey Mahallesi'ndeki arkadaşımın evine gittim. Çıktığımda Mehmet Ali sinirliydi. Ne olduğunu sorduğumda bana sopayla vurdu. Korkutmak için ben de bıçak çektim. Bana tekme atınca bıçak ona saplandı.’’

Deniz Seki tepki göstermişti

‘Popstar’ın jüri üyelerinden Deniz Seki, Bayhan Gürhan’ın gençlik yıllarında cinayet işleyip cezaevinde yattığını öğrenince büyük tepki göstermişti. Stüdyoyu terk ederken şöyle söylemişti: “Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz.”

Bayhan Gürhan yıllar sonra yaptığı açıklamada “Popstar jürisine kızgın değilim. Sizler o dönem beni seçmiştiniz. Zaman ve süreç içerisinde hepimiz bir şeyler öğrendik. Ben Deniz Hanım’a hiçbir zaman kızmadım. Yarışma sırasındaki diyaloğumuzda değişik reaksiyonlara girmiş olabilirim. Ben hanımlarla kavga eden bir insan değilim. Kişi kendi yaptıklarından sorumludur artılarıyla eksileriyle bu yüzden herhangi bir kızgınlığım yok.” İfadelerini kullanmıştı.