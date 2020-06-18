Bayburt TOKİ çekiliş sonuçları 2020 nereden canlı izlenecek? - Bayburt TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl takip edilecek?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Bayburtlular gözlerini Bayburt TOKİ kura sonuçlarına çevirdi. Bayburt TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 210, 3+1 90 toplan 300 kişinin ev sahibi olacağı TOKİ Bayburt kura sonuçları saat 15.00’de çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, Bayburt TOKİ kura sonuçları nereden canlı izlenecek? İşte TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi 2020…
BAYBURT TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Bayburt kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 15.00’de yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ BAYŞBURT TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ BAYBURT KURA SONUÇLARI 2020
Bayburt kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
BAYBURT GEMLİK TOKİ KURA SONUÇLARI
BAYBURT TOKİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.