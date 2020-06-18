Bayburt TOKİ çekiliş sonuçları 2020 nereden canlı izlenecek? - Bayburt TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl takip edilecek?

Bayburt 300/100000 Toplu Konut Projesi Bayburtlular tarafından araştırılıyor. Bayburt TOKİ kura çekilişi sonunda, 2+1 210, 3+1 90 konutun hak sahibi belli olacak. 300 konutun hak sahibinin belirleneceği Bayburt TOKİ kura sonuçları, 15.00’de noter huzurunda canlı olarak çekilecek çekiliş ardından belli olacak. TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile 300 kişi konut sahibi olacak. Peki, TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? İşte Bayburt TOKİ kura çekilişi ve Bayburt TOKİ kura sonuçları sorgulama…

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Bayburtlular gözlerini Bayburt TOKİ kura sonuçlarına çevirdi. Bayburt TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 210, 3+1 90 toplan 300 kişinin ev sahibi olacağı TOKİ Bayburt kura sonuçları saat 15.00’de çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, Bayburt TOKİ kura sonuçları nereden canlı izlenecek? İşte TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi 2020…

BAYBURT TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Bayburt kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 15.00’de yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ BAYŞBURT TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ BAYBURT KURA SONUÇLARI 2020

Bayburt kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

BAYBURT GEMLİK TOKİ KURA SONUÇLARI

BAYBURT TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.