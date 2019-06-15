Bayburt'ta valilik baraj, su kanalı, göletlere girmeyi yasakladı

Bayburt’ta serinlemek amacıyla baraj, gölet, su kanalı ya da regülatörlere girmek valilik kararıyla yasaklandı.

Yaz mevsiminde yükselen sıcaklıklarla birlikte artan boğulma vakalarının önüne geçilmesi maksadıyla baraj, gölet, sulama kanalı, regülatör ya da taşkından korunma tesislerine girmek yasaklandı.

Bayburt Valiliği tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili olarak gönderilen yazıda yasağa uymayanlar hakkında ceza ve yaptırım uygulanması talimatı verildi.

Baraj, gölet ve regülatörlerdeki dalgalı zemin yapısının su derinliğini ani değişimlere maruz bırakabileceğine dikkat çekilen kararda, çeşitli türdeki dolguların zemini çamurlaştırmasının yanı sıra bitki ve tahliye yapılarının da istenmeyen can kayıplarına sebep olabileceği ifade edildi.

Metinde kaldırma kuvvetinin deniz suyuna göre daha az olduğu tatlı sularda boğulma vakalarının sıklıkla yaşanıldığına işaret edilerek, “Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu soğuk şoku, ağır solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik kalp atışı hızı ve tansiyonun yükselmesi ile hipotermi yaşanabilmektedir.” maddesi yer aldı.