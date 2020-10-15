Bayburt’ta fosiller bulunan alan koruma altına alındı

Bayburt'ta milyonlarca yıllık fosillerinin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi. Bölgede uzmanlar tarafından inceleme ve araştırma yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Bayburt 'un merkez ilçe sınırlarında yer alan Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' listesine alındı.

Milyonlarca yıl önce yaşayan deniz canlılarının fosillerinin bulunduğu alanda uzmanlar tarafından inceleme ve araştırmalar yapılacağı öğrenildi. Alandaki ammonit fosillerinin Jura dönemine ait 150-200 milyon yıllık olduğu değerlendiriliyor.

'SÜREKLİ FOSİL BULURDUK'