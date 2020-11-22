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Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

22 Kasım 2020 Pazar - 17:59 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 17:59

AFAD'ın verilerine göre, Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Bayburt merkezde meydana gelen deprem 17.40'ta gerçekleşti. Deprem, yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.
 
AFAD, Bayburt'ta meydana gelen depremi sosyal medya hesabından açıkladı.

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AFAD Bayburt deprem
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