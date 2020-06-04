Bay yanlış ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Can Yaman ve Özge Gürel’in başrolde yer aldığı Bay yanlış dizisi konusu ve oyuncuları…

Can Yaman ve Özge Gürel yeni bir diziyle tekrar bir araya geliyor. Bay Yanlış’ın ilk fotoğrafları basına yansıyınca, Can Yaman ve Özge Gürel hayranları arama motorlarına yöneldi. Bay yanlış ne zaman başlayacak? Bay yanlış hangi kanalda? Sorularını araştırmaya başladı. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu ise Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği yaz sezonu dizisi 'Bay Yanlış'ın ilk fotoğrafları basına yansıdı. Peki, Can Yaman ve Özge Gürel’in yeni dizisi Bay Yanlış’ın konusu ne? Bay Yanlış oyuncu kadrosu kimler?

Can Yaman ve Özge Gürel ilk kez 2017 yılında çekilen Dolunay dizisinde bir araya geldi. Can Yaman ve Özge Gürel yeni bir projeyle tekrar gündemde. Bay yanlış dizisiyle tekrar bir araya gelen ikilinin fotoğrafları basına yansıyınca hayranlarının araştırması da arttı. Peki, Bay yanlış ne zaman başlayacak? Bay yanlış hangi kanalda izleyici ile buluşacak? İşte Bay Yanlış oyuncu kadrosu ve konusu…

BAY YANLIŞ OYNCU KADROSU

Çekimleri İstanbul’da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.

BAY YANLIŞ KONUSU VE YAYINLANACAĞI KANAL

FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan “Bay Yanlış” dizisinde Can Yaman; zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibi Özgür'ü, Özge Gürel ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşamak isteyen Ezgi'yi canlandıracak.