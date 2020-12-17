Batuhan Karacakaya, 'Survivor 2021'de!

Oyuncu Cemal Hünal'ın ardından 'Survivor 2021'de mücadele edecek bir diğer ismin Batuhan Karacakaya olduğu söylenmişti. 'Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent'i Karacakaya'dan flaş Survivor paylaşımı geldi.

