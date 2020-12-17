Batuhan Karacakaya, 'Survivor 2021'de!

Geri sayıma başlanan 'Survivor 2021' için kadro çalışmalarına devam eden başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, ilk olarak oyuncu Cemal Hünal'ı açıklamıştı. 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Bülent' karakteriyle tanınan Batuhan Karacakaya'nın, sevilen yarışmanın yeni sezonu için çekimlerin gerçekleştiği Dominik'e gideceği iddia edilmişti.Survivor izleyicisini heyecanlandıran haber sonrası 23 yaşındaki oyuncudan, sosyal medyayı sallayan bir paylaşım geldi.
Daha önce "Hissediyorum. Güzel şeyler olacak" notunu taşıyan paylaşımı ile bu iddiaları kuvvetlendiren Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 için Cemal Hünal ile çalışmalara başladı.
Sosyal medya hesabından iddiaları doğrulayan 23 yaşındaki oyuncuya, Survivor'ın eski yarışmacılarından Yasin Obuz da yardım ediyor.
Bir döneme damga vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisi ile şöhrete kavuşan genç oyuncu, son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.