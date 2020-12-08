Batuhan Karacakaya kimdir? 'Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya 'Survivor 2021'de mi?

Batuhan Karacakaya Survivor’a mı katılacak? 'Issız Adam' Cemal Hünal’ın 'Survivor 2021'de mücadele edeceğinin açıklanmasının ardından, oyuncu Öykü Çelik dışında 'Survivor 2021'de mücadele edecek bir diğer ismin ise Aşk-ı Memnu’da Bülent’i canlandıran Batuhan Karacakaya olduğu iddia ediliyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde 'Issız Adam' filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal'ın, 'Survivor 2021' kadrosunda yer alacağını açıklamıştı. Cemal Hünal’ın fotoğrafını yayınlayan Acun Ilıcalı, ”Issız adam, ıssız ada” notunu bırakarak 'Survivor 2021'e katılan ilk ismi açıklamış oldu. Oyuncu Öykü Çelik’in ardından Batuhan Karacakaya’nın da 'Survivor 2021' kadrosuna katıldığı öne sürülmesi, Karakaya hakkında araştırma yapılmasına neden oldu. Batuhan Karacakaya kimdir?

BATUHAN KARACAKAYA 'SURVİVOR 2021'E Mİ KATILACAK? "HİSSEDİYORUM, GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

Batuhan Karacakaya'nın sosyal medya hesabından, "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak" notuyla yaptığı paylaşım bu Survivor’a katılacağı iddialarını kuvvetlendirse de Acun Ilıcalı tarafından haber resmi olarak duyurulmadı.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

5 Şubat 1997 doğumlu olan Batuhan Karacakaya, inşaatçı baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Batuhan'nın kendisinden küçük bir de kız kardeşi var. Genç oyuncunun kariyeri de, kız kardeşi için gelen 'bu kızı reklam ajansına yazdırın' teklifi ile başlamış.

Karacakaya ise ilk ekran macerasını 'Sağır Oda' ile yaşamış. Genç oyuncu o günleri verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"Sağır Oda'da bir Türkmen çocuğu oynamıştım, 5 dakikalık bir roldü. Ben yedektim aslında. Diğer çocuk ateşlenince onun yerine oynadım. Çok duygusal bir sahneydi, teröristler arkamda kamyon patlatıyor, kardeşim ağlıyordu. İlk sahnede ağladım. “Bıçak Sırtı”nın yönetmeni Selim abi o sahneyi izleyip “Ben bu çocuğu istiyorum” demiş. Şans işte..."

Sonrasında "Büyük Buluşma" ve "Beşinci Boyut" gibi televizyon filmlerinde rol alan Batuhan Karacakaya'nın ilk uzun soluklu dizisi "Bıçak Sırtı". Karacakaya, kadrosunda Fikret Kuşkan, Nejat İşler, Melisa Sözen, Mehmet Günsür gibi usta isimleri buluşturan dizi için oyunculuk eğitimi de almıştır.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ

2016/ Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013/ Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010/ Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008/ Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005/ Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004/ Büyük Buluşma (Tunç)

FİLMLERİ

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012