Battlefield 3 ücretsiz nasıl oynanır? Amazon prime Battlefield 3 sistem gereksinimleri!

Steam'e üst üste gelen indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Amazon Prime üyelerine bir sürpriz yapıldı ve Battlefield 3 Amazon Prime ile ücretsiz oldu. Amazon Prime Gaming üyelerine Battlefield 3 ücretsiz olarak dağıtılıyor.

BATTLEFİELD 3 ÜCRETSİZ NASIL OYNANIR?

Battlefield 3'ü kütüphanenize eklemeniz için öncelikle sayfaya gidip "Claim" butonuna tıklamak gerekiyor. Butona tıklanmasının ardından ekranda bir Origin kodu beliriyor. Bu kod daha sonra Origin uygulamasında "Redeem Product Code" kısmından aktifleştirecek. Böylece Battlefield 3 oyunu kütüphanenize eklenmiş olacak.

Prime Gaming'te bu ay ayrıca HyperDot, Wizard of Legend, Sigma Theory: Global Cold War, Turmoil ve Close to the Sun oyunları da ücretsiz dağıtılacak

BATTLEFİELD 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Amazon tarafından sunulan fırsat sonrasında oyunun sistem gereksinimlerini de hatırlayalım. Aşağıda oyunun sırasıyla, minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini görebilirsiniz.

İşlemci: Intel Core 2 Duo @ 2.0GHz

Ekran Kartı: DirectX 10 ya da 11 uyumlu Nvidia veya AMD ATI ekran kartı

RAM: 2 GB

İşletim Sistemi: Windows Vista ya da Windows 7

Depolama: Disk Versiyonu 15 GB / Dijital versiyon 10 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Dört çekirdekli Intel veya AMD

Ekran Kartı: DirectX 11 Nvidia veya AMD ATI kart, GeForce GTX 460, Radeon Radeon HD 6850

RAM: 4GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Sabit Disk: Disk Versiyonu 15 GB /Dijital versiyon 10 GB

AMAZON PRIME NEDİR?

Amazon Prime hizmeti pek çok kolaylık sunmaktadır. Üyelik sayesinde uzun süren teslimat sürecini beklemek istemeyen müşteriler için hızlı teslimat seçeneği, ücretsiz veya düşük fiyatlı kargo imkanı gibi seçenekler vardır.