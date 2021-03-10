Batman'da öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

Batman'ın Sason ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 27 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, ilçeye bağlı Gürgenli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre kardeş olan 2 öğrenci öldü, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 27 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki ve Batman 'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.