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Batman'da öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

AA |  10 Mart 2021 Çarşamba - 9:55 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 10:45

Batman'ın Sason ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 27 kişi yaralandı.


Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi,  ilçeye bağlı Gürgenli köyü yakınlarında şarampole devrildi.
 
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk  edildi.
 
Kazada ilk belirlemelere göre kardeş olan 2 öğrenci öldü, aralarında durumu ağır  olanların da bulunduğu 27 kişi yaralandı.
 
Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince  ilçedeki ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
 
 
Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.
 
 
VALİDEN YARALILARA ZİYARET 
 
Servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu öğrenci Yasemin ve Esat Yıldırım kardeşlerin yaşamını yitirdiği ve 27 kişinin yaralandığı kazanın ardından Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, ilçeye geldi.
 
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Yaralıların tedavilerinin sürdüğü Sason Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Şahin, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Vali Şahin, yaralıların yakınlarına 'geçmiş olsun' dedi. 
 

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