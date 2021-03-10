Batman'da öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, ilçeye bağlı Gürgenli köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre kardeş olan 2 öğrenci öldü, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 27 kişi yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.
VALİDEN YARALILARA ZİYARET
Servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu öğrenci Yasemin ve Esat Yıldırım kardeşlerin yaşamını yitirdiği ve 27 kişinin yaralandığı kazanın ardından Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, ilçeye geldi.
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü Sason Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Şahin, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Vali Şahin, yaralıların yakınlarına 'geçmiş olsun' dedi.