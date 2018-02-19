Batman’da eylem ve etkinlikler yasaklandı

Batman’da mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin ve üniversitenin yapacağı etkinlikler dışında kalan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler 20 gün süreyle yasaklandı.

