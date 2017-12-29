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Batman’da ByLock’tan tutuklu 72 kişi serbest bırakıldı

BATMAN (İHA) -  |  29 Aralık 2017 Cuma - 12:47 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 12:47

Batman’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün haberleşme sistemi ByLock kullandıkları iddiasıyla tutuklanan 72 kişi serbest bırakıldı.


11 bin 480 kişinin FETÖ haberleşme ağı ByLock’a irade dışı yönlendirildiği iddialarının ardından Batman’da da ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklanan 72 kişi Batman Cumhuriyet Başsavcılığı örgütlü suçlar bürosu, Batman 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanı Kemal Eviz’in de olduğu öğrenildi.

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