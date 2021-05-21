Batman'da askeri tesise 3 maket uçak ile saldırı girişimi
21 Mayıs 2021 Cuma - 0:20 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 0:41
Milli Savunma Bakanlığı, "Milli Savunma Bakanlığı, "Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir." açıklamasını yaptı. Batman Valiliği, "Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." açıklamasında bulundu
Batman'da askeri tesise 3 maket uçakla saldırı girişimi yapıldı. Konuyla ilgili valilik açıklama yaptı. Batman
Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde; Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, "Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir." açıklamasını yaptı.