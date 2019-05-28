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Batman'da 4 terörist teslim oldu

AA |  28 Mayıs 2019 Salı - 18:52 | Son Güncelleme : 28 05 2019 - 18:52

İçişleri Bakanlığı, Batman'da 4 teröristin silahları ile birlikte teslim olduğunu açıkladı. Teröristlerden birinin, 2018 yılında Mardin’de 8 jandarmanın şehit olduğu olayın faili olduğu belirtildi.


İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Batman-Hasankeyf ilcesi Kelekci koyu kırsalında, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin ortak yapmış olduğu operasyonda 4 teröristin saklandıkları sığınakta silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim olduklarını açıkladı.
 
Açıklamada, teslim olan 4 teröristten birinin 4 Ekim 2018’de Mardin Dargeçit Çelik köyü Umutlu Mahallesi'nde EYP saldırısı sonucu 8 jandarma personelinin şehit olduğu olayın faili sözde mava grubu sabotajcısı Mahir kod adlı terörist olduğunun tespit edildiği kaydedildi. 
 
Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi. 

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