Batman'da 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Batman'da 4 teröristin silahları ile birlikte teslim olduğunu açıkladı. Teröristlerden birinin, 2018 yılında Mardin’de 8 jandarmanın şehit olduğu olayın faili olduğu belirtildi.

