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Son dakika... Çok sayıda kaymakam görevden alındı!

DHA-İHA |  07 Eylül 2020 Pazartesi - 13:38 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 14:33

Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı. Şanlıurfa'da Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl’ın açığa alındığı öğrenildi. Öte yandan Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları da FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.


Batman'da iki, Şanlıurfa'da iki, Erzurum'da üç olmak üzere 7 kaymakam görevden alındı. Batman'daki kaymakamların haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındığı öğrenilirken Şanlıurfa'daki kaymakamların neden açığa alındığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.
 
BATMAN
 
Batman'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.
 
Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.
 
ERZURUM'DA 3 İLÇE KAYMAKAMI GÖREVDEN ALINDI
 
Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.
 
ŞANLIURFA
 
Şanlıurfa Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl’ın açığa alındığı öğrenildi.
 
Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.
 
Kaymakamların neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
 
 
 

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Batman Beşiri kaymakam
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