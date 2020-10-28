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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na personel alınacak!

28 Ekim 2020 Çarşamba - 9:44 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 9:44

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansında (KUZKA) istihdam edilmek üzere 12 personel alınacak. Peki, BAKKA ve KUZKA personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ilanının detayları...


Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na personel alınacak. İki kurumun personel alımına ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de  yayımlandı. Buna göre, BAKKA, Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin herhangi  birinde çalışabilecek, seyahat engeli olmayan biri iç denetçi, biri hukuk  müşaviri olmak üzere 6 uzman alacak.
 
 
Başvurular, 16-30 Kasım tarihlerinde ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr  internet adresinde bulunan "Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru"  bağlantısından yapılacak.
 
Sözlü sınava katılacak adaylar, 7 Aralık'ta ilan edilecek ve sınav  22-23 Aralık'ta BAKKA'da gerçekleştirilecek.
 
KUZKA BİR İÇ DENETÇİ, 5 UZMAN PERSONEL ALACAK
 
KUZKA da Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerinin herhangi birinde görev  yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan bir iç denetçi ve 5 uzman alacak.
 
Başvurular, 18-29 Kasım tarihlerinde ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr  internet adresinde bulunan "Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru"  bağlantısından gerçekleştirilecek.
 
Sınav tarihi, KUZKA'da yapılacak sözlü yarışma sınavına katılmaya hak  kazanan adayların ilan edilmesi sonrası www.kuzka.gov.tr adresinden duyurulacak.
 
Başvuru süreci, başvuru için gerekli evrak ve işe başlama gibi  konularda personel adaylarını bilgilendirmek amacıyla 20 ve 25 Kasım'da saat  20.00'de webinar düzenlenecek. Katılım için bağlantı adresleri her bir etkinliğin  yapılacağı gün saat 13.00'te www.kuzka.gov.tr adresinde ve ajansın sosyal medya  hesaplarından paylaşılacak.
 

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